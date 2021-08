Hoy se estrena 'El Escuadrón Suicida' y éstas son las 5 cosas que debes saber de la película: VIDEO

De la mente horrorosamente bella del guionista y director James Gunn llega la aventura de acción súper heróica de Warner Bros. Pictures “El Escuadrón Suicida”, que presenta una colección de los delincuentes más degenerados de la alineación de DC.

Con la presencia de un elenco multiestelar, encabezado por Margot Robbie, 'El Escuadrón Suicida' se estrena hoy jueves 5 de agosto en los cines de México.

Bienvenidos al infierno, también conocido como Belle Reve, la prisión con la tasa de mortalidad más alta de los Estados Unidos donde se encuentran los peores súper villanos y donde harían cualquier cosa para salir, incluso unirse a la súper secreta y súper oscura Task Force X.

Con este platillo, es debido saber 5 cosas esenciales de la filmación de esta película.

'El Escuadrón Suicida', una historia de desadaptados

¿Cuál es la misión de hoy? Reunir una colección de convictos, incluyendo a Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin y la psicópata favorita de todos, Harley Quinn. Después, ármalos fuertemente y arrójalos (literalmente) a la remota isla de Corto Maltés, infestada de enemigos.

Atravesando una jungla repleta de adversarios militantes y fuerzas guerrilleras a cada paso, el Escuadrón se encuentra en una misión de búsqueda y destrucción con tan solo el Coronel Rick Flag a cargo de hacer que se comporten y los técnicos del gobierno de Amanda Waller en sus oídos, rastreando cada uno de sus movimientos.

Y, como siempre, un paso en falso y están muertos (ya sea a manos de sus oponentes, de un compañero de equipo o de la propia Waller). Si alguien está apostando, el dinero inteligente está en contra de ellos, de todos ellos.

Villanos de locura para todos los estilos

La película está protagonizada por Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Alice Braga, Pete Davidson, Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Nathan Fillion, Steve Agee, Sean Gunn, sumado a las voces de Sylvester Stallone y Viola Davis.

James Gunn dirigió un guion propio, basado en personajes de DC. La película fue producida por Charles Roven y Peter Safran, con Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda y Richard Suckle como productores ejecutivos.

Tendrá clasificación R, por violenta

La película será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures. Se estrenará en todo el país en cines e IMAX el 6 de agosto de 2021 y estará disponible en HBO Max en UHD, HDR10, Dolby Vision y Dolby Atmos en dispositivos compatibles durante 31 días a partir del estreno en cines.

Esta película está clasificada como R por su fuerte violencia y gore, el lenguaje, algunas referencias sexuales, el uso de drogas y breves desnudos gráficos.

James Gunn, fan de los cómics

El director de la cinta, James Gunn, se declaró fan de los cómics y por eso asumió el proyecto. A esto, sumó su visión de desarrollar personajes villanos que se pueden redimir.

"Me encanta el Suicide Squad desde que era muy joven. Es uno de mis grupos favoritos de antihéroes del cómic. Me interesan siempre las personas que no han vivido su mejor vida y que tienen la oportunidad de convertirse en algo mejor, la oportunidad de redimirse. Algunos la aprovechan, otros no; es la humanidad en todos sus diversos grados de moralidad, y tengo la oportunidad de ponerla en pantalla de una forma realmente grandiosa y emocionante, con extraterrestres y monstruos y un tiburón andante".

Gunn citó sus primeras influencias como son las películas bélicas The Dirty Dozen y Kellys Heroes, como impulso no solo para la historia, sino también para el estilo de película que quería hacer: descarnado y real, sumando el hiperrealismo de personajes de cómic. Desde el principio, decidió que todos los personajes, sin importar la importancia del nombre que los representara, estarían en peligro real, sin reglas impuestas sobre quién sobrevive y quién no.

Margot Robbie no se cansa de ser Harley Quinn

Margot Robbie regresa al papel de la favorita de los fanáticos, Harley Quinn. Harley, encarcelada de nuevo por hacer un retiro de dinero con su coche, compra su libertad una vez más uniéndose al Escuadrón. Esta colorida, descarada y alegre psicótica sigue teniendo todos sus mortíferos movimientos dinámicos, y está tan ansiosa como siempre por mostrarlos.

Pero Harley, con su característico estilo de dama, no teme maltratar a cualquiera que se cruce en su camino.

"Me encanta interpretar a Harley. No sé cuándo me cansaré de interpretar a Harley, es un catalizador del caos. Y cada vez que un director diferente se acerca al personaje, creo que gravitan hacia ciertos aspectos del personaje que encuentran intrigantes o interesantes, y entonces tengo que explorar todos estos ángulos diferentes de Harley", indicó Robbie.

Stallone da voz q King Shark

Para rematar como un extra, Sylvester Stallone da voz al enorme King Shark, quien es mitad humano y mitad tiburón pero con una ingenuidad infantil que disimula sus dientes. Con la voz del inconfundible Sylvester Stallone, Nanaue (su nombre real) es el hijo de un dios tiburón.