Michellle Salas presume bolsa de miles de pesos en su viaje a Italia

Michelle Salas ha utilizado su cuenta de Instagram para hacer ver a sus fanáticos los lujos que ha disfrutado durante los últimos días en Italia. Además de comidas, visitas a lugares turísticos y outfits de todo tipo, la hija de Luis Miguel ha presumido los bolsos que la han acompañado en su viaje.

El más reciente de estos fue mostrado hace unas horas a través de sus historias de la red social. Se trata de un bolso de mano de la marca Saint Laurent, el cual fue presentado en una columna con el mar como fondo.

Esta bolsa tiene un costo en tiendas de 33 mil 615 pesos y sus detalles incluyen asas redondos, un tono dorado, el logo de la marca grabado y una serie de botones que cierran a presión.

El exterior de este producto es de cuero, mientras que el interior es de lona, para evitar el paso del agua y así proteger las pertenencias de las consumidoras.

La marca fue creada en 1961 y se ha posicionado durante décadas como una de las más vanguardistas en la alta costura para mujeres. Sus productos no solamente vienen ligados al vestuario, ya que también hacen perfumes y accesorios para dama.

La hija de Stephanie Salas lleva unas semanas en el país europeo, tiempo que ha ocupado en disfrutarse a sí misma, aprender de la soledad y escuchar su voz interior. Sobre este trayecto, la joven escribió la siguiente frase.

"Viajando en el tiempo, en mis pensamientos. Veo mi camino, pero no sé adónde me lleva. Y eso, el no saber adónde voy es lo que me inspira para recorrerlo", publicó.