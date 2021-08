Altair Jarabo dice adiós a la actuación y ahora se dedicará a tener hijos

A pocos días de celebrar su matrimonio en Francia con el empresario Frédéric García en un lujoso castillo y rodeada de amigos y seres queridos, Altair Jarabo habló de su futuro personal y en el medio artístico.

“Siempre que me preguntan la gente dice ‘¿ya no vas a vivir en México?’, y les digo ‘no, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo también y mi familia también’. Y me preguntan si ya me voy a casar y ya me voy a guardar en mi casa. No, yo sigo pendiente de muchas metas que tengo y de muchas realizaciones que tengo pendientes”, comentó la actriz en entrevista con la revista People en Español.