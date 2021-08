Gary Oldman: Estos son sus guapos hijos del actor de "Las horas más oscuras"; ¿A qué se dedican?

Gary Oldman ,el aclamado actor, director de cine, productor y guionista inglés, llegó a la fama hace ya varios años con cintas como “El perfecto asesino, “El quinto elemento”, Batman: El caballero de la noche" y “Drácula, de Bram Stoker”.

El intérprete fue acreedor de la estatuilla de oro, el Oscar, por su papel en “Las horas más oscuras”, donde personificó al histórico primer ministro en tiempos de guerra, Winston Churchill.

No es de extrañarse que después de una aclamada carrera, las miradas comenzaran a dirigirse con mayor frecuencia hacia Gary y su entorno privado, a tal punto que sus hijos de igual forma empezaron a captar la atención del ojo público.

Gary Oldman junto a sus hijos tras ganar la estatuilla de oro

FOTO: Especial

Charlie, el más pequeño

Uno de ellos es Charlie John Oldman, nació el 11 de febrero de 1999 y es un modelo quien formó parte del desfile de Saint Laurent en la Semana de la Moda Masculina de París. Actualmente es pareja de la actriz Kiernan Shipka, protagonista de la famosa serie de Netflix "El mundo oculto de Sabrina".

Es el más pequeño de sus hermanos y su madre es Donya Florentino. En el espectáculo tiene además dos créditos más; uno de ellos como parte del personal de cámara y electricidad en el video "ARTY: Daydreams" de BTS y uno como actor en el video de "California Party: C-Tru" de Snoop Dogg.

Alfie, el hombre detrás de la cámara

Alfie Oldman, también hijo del actor, nació en 1988 en London, Inglaterra, y ha sido integrante de proyectos cinematográficos importantes junto a su padre en el sector de fotografía en películas como “Tinker Tailor Soldier Spy”.

Desde el 2013, ha estado detrás de la cámara como asistente en producciones como el especial de televisión "Robbie Williams One Night at the Palladium", "Las horas más oscuras", "Duro de cuidar" y más de 10 proyecto, la mayoría en televisión.

Alfie es el hermano de en medio. FOTO: Especial.

Gulliver: El artista de la familia

Por su parte, Gulliver Flynn Oldman optó una vida ligada a la cámara, aunque se mantiene separado del video y se concentra únicamente en la fotografía. Colaboró en la portada del single “Dont Let Me Down” del artista musical Oliver Tree.

También fue parte de un polémico suceso tras publicar una carta defendiendo a su padre por las acusaciones en su contra por parte de su expareja y madre del joven, Donya Fiorentino, quien alegaba haber sido víctima de violencia doméstica en manos del actor.