Sugey Ábrego manda FUERTE mensaje a Enrique Durán tras ganar la demanda

Luego de ganar la demanda contra su expareja Enrique Durán, Sugey Ábrego reveló que la dejó con una deuda en el banco por más de medio millón de pesos, quien ahora espera el momento en que el juez lo cite para ver la forma en que su exesposo le pague.

“Han sido dos años en el que yo pago mensualmente ese préstamo con el que esta persona tiene su negocio, mantiene a su pareja, y no siento envidia, pero la cuestión es que ese negocio está cimentado en mucho esfuerzo mío, eso es de una persona muy malagradecida. No contento con no pagar, me demanda facturas de lo que pude haber comprado yo en el matrimonio para justificar eso, entonces, se necesita ser muy, muy canalla y muy miserable para buscar ese tipo de argucias para seguir ganando tiempo”, manifestó la actriz.