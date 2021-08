¡Rompe en llanto! Gaby Crassus abre sus sentimiento a 6 meses de la muerte de Rodrigo Mejía

Tras seis meses de la muerte del actor Rodrigo Mejía al contagiarse de Covid-19, su viuda, Gaby Crassus, reveló lo difícil que ha sido para ella, el enfrentar su pérdida, sobre todo porque debe mantenerse fuerte pos sus hijos, Matías y Mauro, de 6 y 3 años respectivamente.

Pese a lo complicado de este escenario, la presentadora de televisión aseguró que por ahora no cree necesario ir a terapia para sobrellevar su duelo.

“Ya acepté que no puedo cambiar lo que pasó, que Rodrigo ya no está, que Rodrigo ya no va a regresar, que no es de yo puedo ir a terapia a solucionar el problema, porque no es una pelea, no es divorcio, Rodrigo murió", dijo.