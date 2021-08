Roberto Palazuelos y Andrés García habrían solucionados sus diferencias

Luego de que en abril pasado empezaron los conflictos entre Roberto Palazuelos y Andrés García cuando el "Diamante Negro" dijo que la herencia del veterano actor no representaba mucho para él, motivo que los enemistó y conflicto que estuvo vivo durante casi cinco meses.

Sin embargo, hace poco Palazuelos, a través de sus historias de Instagram, compartió el momento en que se encontraba acompañado de Andrés García, con quien aparentemente filmó una campaña promoviendo una marca de mezcal.

La manera en que se comprobó que habían terminado con sus problemas fue con la publicación de la frase: “Llegó la leyenda”, ya que Andrés García posó en compañía de una modelo.

En las imágenes, García y Palazuelos aparecen disfrutando de la bebida, mientras Roberto dice sonriendo a la cámara: “Para todo mal, mezcal, para todo bien, también”.

Fue en abril de este año cuando surgieron las diferencias entre los artistas luego de que Palazuelos confesó en una entrevista que la herencia de García no representaba mucho para él, pues las propiedades de este no tenían comparación con los hoteles y posesiones que él tiene en Quintana Roo.

En contraparte, días después García replicó: “son hoteles de palito, ninguno es de cemento. (...) También dice que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías. Se ha vuelto presumido”.

No obstante, recientemente el veterano actor aclaró a través de su canal de YouTube que sus comentarios habían sido una broma. “Roberto es un muchacho muy inteligente, ya es un señor empresario, pero tiene trabajando muchísimos años, eso que yo (hice fue sólo) por hacerle pasar un corajito, pues (fue) no más de broma, porque esos hoteles de palito son muy bonitos, a mí me encantan; son rústicos, son ecológicos, pero dije ‘aprovecho para hacerle pasar un corajito a mi hijo Roberto’”.