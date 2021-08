Ésta actriz RECHAZÓ trabajar en una EXITOSA película para no lidiar con Madonna | FOTOS

No es la primera vez que una celebridad muestra su desagrado por Madonna, pero recientemente la actriz Debra Winger, conocida por haber sido nominada en tres ocasiones al Óscar por películas como “Reto al Destino”, “La fuerza del cariño” y “La tierra de sombras”, confesó que dejó un importante papel por culpa de la Reina del Pop.

Forto: Columbia Pictures / Madonna

¿Qué tuvo que ver Madonna?

En una entrevista para The Telegraph, la actriz de 66 años reveló que tras enterarse que la intérprete de “Like a Virgin” tendría otro de los personajes principales dentro de la comedia deportiva “Ellas dan el golpe”, prefirió quedar fuera del proyecto, pues no le pareció la noticia.

Asimismo, contó que no le agradó que la Ambición Rubia fuera parte del elenco porque ella no tomaba enserio su papel, ya que no se preparó como era debido.

Por otra parte, Debra mencionó que pasó alrededor de tres meses entrenando junto con los Chicago Clubs para interpretar su personaje como beisbolista de la mejor manera, pero esto no fue tan importante al final.

Deja “Ellas dan el golpe”

A su vez, la actriz enfatizó que no hay mucho que decir sobre el talento de Madonna en la actuación, pues aseguró que su carrera “habla por sí misma”.

Además, agregó que de todas las actrices que formaron parte de “Ellas dan el golpe”, película dirigida por Penny Marshall, no se tomaron en serio su papel como jugadoras femeninas de beisbol, aunque dijo que Lori Petty fue la única que era la excepción.

Por otro lado, comentó que a pesar de dejar su papel dentro de la comedia deportiva, consiguió su paga sin actuar, algo que se considera sumamente difícil que ocurra.

Cabe señalar que “Ellas dan el golpe” se estrenó en 1992 y fue protagonizada por Tom Hanks, Genna Davis y Madonna.

PAL