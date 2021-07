¿Chiquis Rivera intentó seducir Joan Sebastian? Maribel Guardia revela los detalles

A pesar de que murió en 2015, a los 64 años en su rancho debido a que padecía cáncer en los huesos, y a casi seis años desde su partida, el famoso conocido como "El poeta del pueblo" continúa vivo en la memoria de sus miles de seguidores.

En este sentido, cabe destacar que Joan Sebastian fue un cantante, compositor y actor mexicano que destacó por sus diversas canciones. Además, el también conocido como “El rey del jaripeo”, logró generar diversos reconocimientos; sin embargo, el famoso y multipremiado cantante también fue conocido por sus distintos escándalos entorno a su vida privada, sobre todo con las mujeres con las que estuvo involucrado sentimentalmente.

En este sentido, algo que relaciona a Joan Sebastian con una artista contemporánea de la música de banda es precisamente el mundo de los escándalos, mismo en el que entra Chiquis Rivera, quien a pesar de haber enfrentado diversas dificultades durante su infancia, ha estado involucrada en diversos rumores durante su vida adulta.

Para nadie es un secreto que Chiquis Rivera ha atravesado por diversos escándalos y todo tipo de rumores en lo que concierne a su vida amorosa y su vida personal.

Esto principalmente desde que anunció su separación y divorcio de Lorenzo Méndez; sin embargo, ahora la cantante se ha visto involucrada indirectamente en una nueva controversia, pues durante una entrevista para el programa "Sale el Sol", recientemente Maribel Guardia ha abordado el tema de una presunta relación íntima entre su ex esposo Joan Sebastian y la hija de Jenni Rivera.

Maribel Guardia estuvo casada con Joan Sebastian. Foto: Especial

Vale la pena recordar que Maribel Guardia sostuvo un intenso romance con su esposo Joan; sin embargo, se divorciaron en 1995 después de enterarse de que el cantante le fue infiel con una actriz.

Bajo este panorama, los medios de comunicación cuestionaron a la famosa conductora de televisión y modelo acerca de los rumores que apuntan a que su ex esposo fue seducido por Chiquis Rivera.

Al respecto, Guardia aclaró que era amiga de Jenni Rivera, y que tiene respeto a Chiquis debido a que es la hija de la Diva de la Banda, y respecto a los rumores que apuntan a el coqueteó entre ambos cantantes, Maribel contestó:

"Si yo supiera a quién le echó los perros Joan imagínate (...) Chiquis es una niña preciosa, pero no lo sé lo tienes que preguntar a ella, ahí está, es una niña muy linda, pero no sé cuándo fue eso ni cómo fue, no tengo la menor idea“, reveló la conductora y modelo.