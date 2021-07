La primera actriz, Helena Rojo, experimenta en cada papel

Con más de 50 años de carrera actoral, más de 70 proyectos en cine y televisión, Helena Rojo asegura que mientras el público la siga aceptando y los productores la llamen, ella seguirá actuando, porque es lo que siempre ha disfrutado hacer en sus 76 años de vida.

“Creo que he tenido suerte, he trabajado mucho, he tenido buenas oportunidades y no he estado en el punto de decir que esto no es lo mío, mientras sigan solicitando mi trabajo aquí estaré. Pero cuando no, no pasa nada, hay transiciones en la vida de las personas y puntos de vista sobre quién funciona y quién no”, contó la primera actriz.

Rojo lamentó que la pandemia de COVID-19 frenará el ritmo de trabajo, ya que ella estaba haciendo una telenovela por año, pero esta situación paró todo, por lo que espera que pronto todo vuelva a la normalidad, para seguir dando vida a mujeres interesantes, sin importar que ahora ya sean las abuelas de las historias.

“Son más de 50 años trabajando y se me fueron como el agua. Pero veo una buena carrera, he tenido buenas oportunidades y he experimentado distintas cosas en los momentos adecuados. He interpretado varios papeles, no me han encasillado en un personaje, a lo mejor en una mujer un poco loca (risas), pero no me quedé haciendo un solo rol, lo cual agradezco”, afirmó.

Rojo inició su carrera como modelo y fue en los 70 cuando entró a la actuación, desde entonces ha trabajado con directores importantes como Jorge Fons, Rafael Corkidi, Arturo Ripstein, Felipe Cazals, Carlos Enrique Taboada y Werner Herzog. O con actores como Ignacio López Tarso, Julio Alemán o Eric del Castillo, de quienes aprendiendo varias cosas, sobre todo a ser profesional.

La actriz contará algunas de las anécdotas he vivido durante su carrera en el programa TAP de este sábado 31 de julio, que se emite a las 20:00 horas en Canal Once.

MAAZ