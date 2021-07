“El Rey León” ayudó a Agustín Argüello superar la muerte de sus abuelos

Hace siete años y medio que Agustín Argüello interpretó a “Simba” en el musical de “El Rey León”, un personaje que lo ayudó a superar varias etapas difíciles en su vida, como la muerte de sus dos abuelos, un momento en el que no pudo estar con su familia en Argentina, porque estaba dando funciones en México.

“Las dos veces tuve que dar funciones, llorarle a ‘Mufasa’ y cantar ‘Noche sin fin’, fue de lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida y fueron complicadas a nivel actoral, para no caer en medio del escenario o quedarme sin voz. Sin embargo, pasar por todo eso mientras hacía la obra, fue una especie de cura, si hubiera tenido que vivir eso en mi casa y solo, hubiera sido terrible. En ese momento me di cuenta del poder que tiene la obra en los actores y el público”, afirmó el también cantante.

El estar en el escenario le hizo sentir que sus abuelos estaban acompañándolo y que por primera vez lo veían actuar, eso lo reconfortó mucho. Hoy sigue aprendiendo de esta obra, porque después de un año tan difícil por la pandemia de Covid-19, la falta de trabajo y que “Ghost, el musical” bajara el telón lo llevaron a sentirse triste, pero se aferró al coro de “Noche sin fin”, que dice: “La noche tendrá un final, pronto amanecerá, las nubes se alejarán y el Sol podrá brillar”.

Con esta melodía como filosofía le llegó una invitación para retomar el personaje de “Simba” en España y poder interpretarlo durante una temporada completa en el viejo continente, algo que de inmediato aceptó y se prepara para viajar a mediados de agosto. Pero ya trabaja en aprenderse el guion, porque aunque está en español, hay varios modismos distintos.

Agustín sabe que las comparaciones con Carlos Rivera estarán presentes en España y no le molestan, ya que admira el trabajo de su colega e incluso fue el famoso intérprete quien lo invitó a audicionar por primera vez para “Simba”, hace ya varios años, de hecho fue Argüello quien lo suplió cuando se lastimó el tobillo.

“Es un honor ser comparado con Carlos, lo admiro y es un gran amigo, siempre me ha apoyado (…) por diferentes motivos hemos compartido escenarios, he visto sus éxitos y me ayudó mucho en todo el proceso cuando hicimos la obra. Ha sido y será uno de los mejores ‘Simba’, sólo espero no salir tan mal parado en la comparación”, contó.