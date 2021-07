Jennifer Lopez protagoniza esta película llena de adrenalina que está en Netflix

Este 24 de julio cumplió 52 años Jennifer Lopez, pero a pesar de su edad sigue luciendo tan hermosa y hasta pareciera que con los años se ve mejor. Incluso, no deja de sorprender con su trabajo, ya que la actriz puede hacer películas cómicas, de romance, suspenso y hasta de acción, en las que deja ver su impresionante físico, tal y como ocurre en una escena del largometraje Parker (2013) y que está disponible en Netflix.

La película es una adaptación de Flashfire, de la saga de novelas Parker, escrita por Donald Westlake, quien ha publicado sus obras bajo el seudónimo de Richard Stark y de quien también se han llevado al cine otros filmes.

Este filme se centra en la historia de Parker (Jason Statham), quien es un ladrón con un código ético muy particular: sólo roba a los ricos y no hiere a las personas inocentes. Su mentor Hurley (Nick Nolte) le pide que se haga cargo de un trabajo con un equipo que no conoce, confiado de su relación, acepta, pero las cosas no terminan nada bien, ya que los otros integrantes le disparan a Parker y lo abandonan sobre la carretera.

Por fortuna, una familia de granjeros encuentra a Parker y lo lleva al hospital, en donde le curan sus heridas y despierta con sed de venganza, pero para esto adquiere una nueva identidad para cazar a los cuatro sujetos que lo dieron por muerto. Mientras lleva a cabo su plan, se encuentra a la desesperada y depresiva agente de bienes raíces Leslie Rodgers (Jennifer Lopez), quien de manera fortuita descubre la intenciones de Parker y se asocia con él a cambio de una compensación monetaria.

Ambos colaborarán para robar el botín al equipo que traicionó a Parker, aunque deberán enfrentarse a una serie de peligros y tendrán que desconfiar de todos, ya que el peligro los estará acechando constantemente.

Como siempre, Jason Statham deja ver que es uno de los mejores actores de acción del momento, mientras que Jennifer Lopez hace un buen coprotagónico y se siente la evolución del personaje.

La película tuvo una buena recepción por parte de los críticos, mientras que los usuarios consideran que es entretenida y llena de acción, por lo que esta recomendación es una de las mejores opciones para ver en Netflix.