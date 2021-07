Cannes: ¿En qué plataformas de streaming ver las películas que triunfaron?

El Festival de Cannes cerró su 74 edición el fin de semana pasado con la selección de "Titane", de Julia Ducournau, como la ganadora de la Palma de Oro a la mejor película; un hecho histórico ya que Ducournau es la segunda directora en la historia que logra conseguir el máximo galardón del histórico Festival, el cual, a lo largo de sus numerosas ediciones, ha dejado como legado grandes producciones que triunfaron en el mercado, en los cines y ahora también en las diversas plataformas streaming.

Hay que recordar que los títulos que se presentan en festivales como el de Cannes, en muchas ocasiones ya cuentan con una distribuidora asegurada, y en otras de las veces es gracias a la gran aceptación y recibimiento por parte del público lo que les asegura que otras compañías apuesten por ellas y adquieran sus derechos para ser transmitidas en diversas plataformas de streaming.

Tal es el caso de títulos como "Drive my car", la cual se podrá disfrutar en la distribuidora Elástica. Las famosas plataformas de streaming también se hacen presentes en Cannes incluso con títulos en la sección oficial, así ha ocurrido con Amazon, que ha hecho suya "A hero", del iraní Asghar Farhadi, la cual de momento solo se ha proyectado en Estados Unidos.

Ya sea que las empresas presenten primero sus producciones en algún festival antes que en sus plataformas, o viceversa, son títulos que apuestan a un mercado seguro; el de los suscriptores. Por ahora, tras concluir la 74 edición del Festival de Cannes, con la victoria de "Titane", ya hay títulos cuyos derechos fueron adquiridos por las diversas plataformas de streaming, y que llegarán ya sea después de su paso por los cines o de forma directa, te decimos cuáles son.

"Annette" (Amazon Prime Video y Filmin)

Amazon emitió un tráiler antes del Festival de Cine de Cannes en donde anunció que se quedaba una de las películas más esperadas; "Annette", película que en España será distribuid por Filmin.

"The velvet underground" (Apple TV+)

"The velvet underground" es un documental que se presentó fuera de Cannes pero que fascinó al público, está dirigido por Todd Haynes (Carol o Lejos del cielo), y es un trabajo acerca de la banda The velvet underground, en donde se aborda desde sus inicios hasta su desintegración. Ha sido la única presentación de Apple en Cannes y llegará a su plataforma el próximo 16 de octubre.

"Val" (Amazon Prime Video)

"Val" es un documental dirigido por los cineastas Ting Poo y Leo Scott y que cuenta con la participación del actor Val Kilmer, estrella en los noventa con títulos como "Batman" o "El Santo". Amazon Prime Video lo estrenará el próximo 6 de agosto.

"Bac Nord" (Netflix)

Netflix destacó por no estar en la Sección Oficial de Cannes, sin embargo, eso no significa que no estén atentos a todos los títulos que consideran pueden funcionar en su plataforma. Cabe recordar que tan solo hace dos años se quedaron con el Gran Premio del Jurado con "Atlantiques", de Mati Diop. En esta ocasión se han quedado con los derechos del thriller Bac Nord, dirigida por Cédric Jiménez y protagonizado por Gilles Lellouche.

"The french dispatch" (Disney+)

Hay que recordar que tras la compra de Fox Searchlight por parte de Disney ha hecho que el estreno de "The french dispatch" se convierta en uno de los más esperados del cine "adulto" de Disney, la nueva obra de Wes Anderson ha cautivado a Cannes, y aunque aún no hay fecha para su estreno en cines, es seguro que la veremos en su plataforma.

"Drive my car" (Filmin)

"Drive my Car" se llevó el premio al Mejor Guion en Cannes, por lo que se convirtió en la película que más agradó a la crítica; el film es una adaptación de una obra de Murakami, dirigida por Ryusuke Hamaguchi, la nueva sensación del cine asiático. Esta joya se podrá disfrutar en las plataformas Elástica y Filmin, luego de ser estrenada en cines.