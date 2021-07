Sergio Mayer niega tráfico de influencias y defiende a Daniela Parra ante señalamientos

Ante los señalamientos que lo acusan de tráfico de influencias para beneficiar a Daniela Parra, el actor y actual diputado, Sergio Mayer, resto importancia a las críticas luego de brindar su apoyo a la presuntas víctimas de abuso sexual.

Según las acusaciones que han circulado contra Mayer, el legislador se habría valido de su cargo para supuestamente ayudar a Daniela Parra, además de también ser blanco de controversia por la cancelación del show “Sie7e”.

Ahora al ser abordado por la prensa y ser cuestionado por estas situaciones, el actor dijo: “¡Qué barbaridad!... nada más falta que me digan que tengo que ver con la desaparición de los 43… lo digo con todo respeto hacia esos casos, pero ¡qué barbaridad!, ¡qué forma de estar hablando!”.

Asimismo al escuchar las preguntas sobre las últimas declaraciones de la hija de Héctor Parra y los reclamos que le hizo por su presunto tráfico de influencias, Sergio Mayer comentó que no entrará en polémicas pues Daniela también es una víctima, y merece todo su respeto.

Por lo que indicó que: “ella puede expresar todo lo que quiera, Daniela puede decir y expresar todo lo que quiera porque también es una víctima”.

Por último, el ex Garibaldi subrayó que no hará uso del fuero para enfrentar la denuncia que presuntamente hará el abogado de Héctor Parra.

“El día que meta la denuncia yo mismo pido licencia, no tiene por qué esperar, ¿saben qué me de risa?, que ya metieron en un dilema al pobre abogado, porque si no lo hace va a quedar mal”, finalizó.