Arath de la Torre toma la batuta de "Cándido Pérez" que dejó Jorge Ortiz de Pinedo

El actor Arath de la Torre sabe que hacer el remake de un personaje de comedia icónico y que marcó una generación como el “Doctor Cándido Pérez” es un gran compromiso, "estoy contento por la distinción, creo que es un acto muy generoso en vida de Jorge Ortíz de Pinedo el pasarme la batuta y trabajar de la mano con el creador ha sido un honor", comentó en entrevista.

Desde el momento en que le ofrecieron hacer el papel sabía que se enfrentaba a un gran reto, "todo el equipo estaba consciente de que hacíamos un clásico como “Los Locos Adams”, y gracias a ese cariño vamos a saciar a la generación de los 80 que vio crecer a “Cándido Pérez”, ya que hay momentos en los que aparece Jorge y momentos en los que entra un servidor con las estupideces que sé hacer, además me dieron luz verde para meter cosas actuales y nuevas al personaje".

Aunque confiesa que tiene sentimientos encontrados, "estoy contento, pero también nervioso porque es un estreno, pero hay una referencia, mi tarea es generar empatía con el nuevo público, porque hay una generación que no sabe quién es Cándido Pérez".

Además, agregaron detalles nuevos a la trama, "vamos a ver más las historias de todos los personajes, algo que no sucedía en la primera etapa del personaje, veremos cómo llegó ‘Claudia’ a la casa y que hay detrás de su relación con ‘Cándido’, va a ser como ver una precuela del show, y ya en la segunda temporada empieza a volar solo", dijo.

"Recordemos los programas son muy de costumbre y nuestros escritores Pedro y Óscar han sabido muy bien tropicalizar la historia, hacer un protagonista más vertiginoso, con otras tomas y otro lenguaje, pero aún así tenemos público en vivo, está muy cuidad", explicó Arath, quien tomará la pantalla a partir de hoy a las 19:30 horas por Las Estrellas.

De la Torre, quien también es conductor del programa Hoy, tuvo la precaución de no tener contexto de la historia, "decidí no ver nada del programa anterior, no quería predisponerme, yo imitaba a Jorge Ortíz de Pinedo en la parodia, pero llegamos a un punto medio", señaló.

POR NAYELY RAMÍREZ MAYA

MAAZ