BTS estrena LUJOSOS micrófonos personalizados hechos con diamantes

¿Cuánto cuestan los micrófonos de BTS? La banda surcoreana sigue promocionando "Permission to Dance", su nuevo sencillo en inglés. Además de los cambios de look, también mandaron a hacer nuevos micros personalizados y hechos de diamantes.

Además de ser la cuna del K-Pop, Corea del Sur también es una de las grandes capitales de la moda y la belleza. Los cantantes suelen vestir con reconocidas marcas de ropa que sobrepasan los cientos o miles de dólares.

El nivel de BTS es a escala mundial, por lo que tienen la mejor tecnología para sus conciertos, incluso viajaron en un jet privado en una de sus giras.

Hace tiempo, participaron en una subasta de MusiCares en colaboración con el GRAMMY 2020. La banda donó sus micrófonos plateados y autografiados, los cuales se lograron vender en 83 mil 200 dólares. También poseen una colección en colores negro, verde, rosa, purpura, naranja, azul, dorado.

Los nuevos micrófonos de BTS están hechos de diamantes

Para las promociones de "Permission to Dance" y "Butter", algunos de los integrantes mandaron a personalizar nuevos micrófonos de lujo y hechos de diamantes.



El estudio Crystal Glowe ha sido el encargado de crear los diseños exclusivos a pedido de BTS. Están hechos a mano y con pedrería de Swarovksi. Y aunque no se reveló su precio, compartieron fotos en su cuenta de Instagram.



El de Jimin es un micrófono plateado, J-Hope pidió uno en color aguamarina y Jin en esmeralda. El líder de BTS, Namjoon, encargó uno de color blanco, todos con incrustaciones de diamantes, no se sabe si reales o de fantasía.

Micrófonos de BTS. Foto: Especial



En las recientes promociones del grupo se les ha visto usarlos, mientras que sus compañeros aún portan sus antiguos micros. También poseen los llamados sistemas In-Ear personalizados, que son los audífonos que utilizan los artistas en un concierto y siempre tienen puestos.

El artista detrás de los micrófonos de BTS también ha realizado otros diseños para otros artistas K-Pop que buscan darle un toque personal a sus actuaciones en vivo. Sin duda, un lujo que solo famosos pueden pagar.