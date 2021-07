Hija de Valentín Elizalde presume tatuaje de la firma de su papá y soprende por su ubicación: FOTO

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, la hija de “El Gallo de Oro”, Valentín Elizalde mostró un tatuaje muy significativo, se trata del autógrafo de su padre.

Una de sus seguidoras pidió a Valentina que compartiera la firma del intérprete de regional mexicana, pues pretendía llevarlo a su piel por medio de un tatuaje, la chica de 17 años respondió con una fotografía en la que aparece portando un traje de baño color blanco de dos piezas y se puede ver la letra de Elizalde.

“Yo tengo un tatuaje también se su firma, seriamos twins, si hermosa aquí te la dejo”, escribió junto a la fotografía donde muestra el tatuaje a un costado de su abdomen.

También dio a conocer otros detalles de su vida, entre ellas que aún sigue el conflicto con sus hermanas Gabriela y Valeria, pues hace unas semanas decidieron demandar a su abuela, debido a que aún no han recibido la herencia que les dejó su padre, situación en la que no está de acuerdo Valentina y no apoya esa decisión.

Otros de los detalles que confesó es que su color favorito es el negro, el animal que más le gusta es el gato y su lugar especial y en el que se siente más cómoda es el rancho de su familia en Jitonhueca. Sin tapujos respondió que se había realizado una rinoplastia e incluso dio a conocer el usuario del médico con el que se sometió al procedimiento de belleza.

Otra de las preguntas que contestó fue que si cuándo daría a conocer su nuevo material discográfico en el que se le vio trabajando hace algunas semanas, pero ahí se limitó a decir que estaba muy emocionada, que agradecía el apoyo de todas las personas que se encontraban al pendiente y esperaba que les gustara mucho el tema.