Maribel Fernández “La Pelangocha”: Escándalos entre su éxito en el cine de ficheras

Maribel Fernández, conocida como "La Pelangocha", es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo y goza de una larga trayectoria en la pantalla, pero también fue un icono en el cine de ficheras junto a celebridades como Alfonso Zayas y Rafael Inclán.

Aunque la actriz ha demostrado en más de una ocasión su talento ante las cámaras en la pantalla chica, el cine y teatro, no se ha salvado de ser blanco de la polémica, sobre todo por sus reveladoras escenas en el cine de ficheras que actualmente han recibido fuertes críticas.

Recientemente se dio a conocer que Maribel Fernández se encuentra hospitalizada en el Instituto Nacional de Cardiología, aunque los rumores sobre su fallecimiento surgieron cada vez más fuertes fue el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante quien aseguró que la actriz será sometida a una cirugía a corazón abierto.

El gran amor de "La Pelangocha"

Maribel Fernández reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa "El minuto que cambió mi destino" en YouTube quién fue su gran amor, se trató de un actor del cine de ficheras con el que compartió cámaras en más de una ocasión y donde habría surgido el romance.

"La Pelangocha" confesó que fue Luis de Alba quien robó su corazón durante un tiempo, sin embargo, el actor estaba casado en el momento en que comenzaron su romance, por lo que luego de un tiempo decidieron ponerle fin y terminar como buenos amigos.

"No le hicimos ningún daño (...) Frenamos las cosas a tiempo", dijo la actriz, quien aseguró que no sabía que estaba casado al momento en que iniciaron su relación ya que únicamente se veían en el trabajo y no fuera de las cámaras.