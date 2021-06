Harrison Ford | Filtran primera imagen del actor en grabaciones de Indiana Jones 5

La primera vez que Harrison Ford usó el atuendo de Indiana Jones fue hace 40 años con el lanzamiento de "Los cazadores del arca perdida" (Raiders of the Lost Ark) y la última vez que apareció como el famoso arqueólogo fue en el 2008, con el lanzamiento de "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull), sin embargo, el actor de casi 79 volverá portará el látigo y sombrero, pues ya se está rodando la quinta entrega de la saga.

A pesar de que su lanzamiento se tenía previsto para este 2021, los planes tuvieron que cambiar a raíz de la pandemia por el Covid-19, incluso Steven Spielberg renunció a la dirección y algunos cambios más se tuvieron que llevar a cabo. Pero sin importar lo que depare el futuro, Ford está comprometido con el personaje y prueba de ello es la fotografía que recientemente se filtró.

Así que para aquellos fanáticos del personaje y también del actor no coman ansias, porque cada vez está más cerca el estreno de esta quinta aventura de Indiana Jones, aunque hasta el momento se han mostrado muy herméticos con la historia. Lo único que se conoce son algunos de los actores que participan, entre los que se encuentran Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann y Shaunette Renée Wilson.

En la foto que se filtró, se puede ver a Harrison Ford portando el clásico atuendo del famoso arqueólogo mientras conversa con la productora Kathleen Kennedy, hay que recordar que en todas las producciones siguen implementando las medidas sanitarias por el Covid-19, por lo que todos los que aparecen en la imagen usan cubrebocas.

Harrison Ford fue visto con el atuendo de Indiana Jones. Foto: Especial

Debido a su edad, se espera que Ford tenga que delegar las escenas de acción a algún doble o quizá a un nuevo personaje, así como Shia LaBeouf en "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal", pues hay que recordar que cuando el proyecto estaba en preproducción se habló de que Chris Pratt podría heredar el personaje.

Compromiso con el personaje y los fanáticos

En su momento, Harrison Ford comentó: "Me siento obligado de asegurarme de que nuestros esfuerzos sean tan ambiciosos como cuando empezamos. Tienes un sentido de responsabilidad hacia sus clientes", esto con referencia a que en el mundo hay millones de fanáticos del personaje y por ese motivo fue que decidió interpretar una vez más a Indiana Jones, a pesar de sus 78 años.

Además, con la salida de Spielberg, quien tomó las riendas de la dirección fue James Mangold, que hizo las premiadas Logan (2017) y Contra lo imposible (Ford vs Ferrari, 2019), con lo que se espera que la nueva entrega de Indiana Jones tenga un mirada fresca y se le dé paso a una nueva generación.

Por si fuera poco, en algunos medios europeos se ha dado a conocer que para esta quinta entrega podrían volver a aparecer los Nazis, luego de que en algunas de las locaciones se han encontrado automóviles y hasta logos.

El estreno de la película está programado para el 29 de julio de 2022, siempre y cuando no vuelve haber contratiempos o problemas por el Covid-19.

