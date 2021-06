Facundo arremete contra famosos que hicieron propaganda política, “dan lástima y asco”: VIDEO

Durante este fin de semana, en plena víspera electoral, una gran cantidad de influencers y otras personalidades de la industria del entretenimiento lanzaron mensajes de apoyo en sus redes sociales a favor del Partido Verde, hecho que causó una gran indignación entre la sociedad y Facundo decidió alzar la voz para recriminarle a sus colegas por estas acciones.

Fue a través de historias de Instagram donde el conductor expresó su rechazo contra estas acciones políticas y empezó su discurso recordando que en algunas elecciones anteriores un partido político lo contactó para ofrecerle dos millones de pesos a cambio de dos tweets a su favor, sin embargo, aseguró que rechazó esta propuesta porque es ilegal hacer propaganda en plena veda electoral.

Además, aseguró que es ridículo posicionarse a favor de un partido “tramposo” y mencionó que le parece totalmente increíble que las personas vendan de esa forma su opinión.

El irreverente conductor aseguró que el único objetivo de los influencers involucrados es aumentar su fortuna y los criticó fuertemente al asegurar que no necesitan dinero y que sus acciones únicamente contribuyen a que la situación del país empeore.

“Dan asco, dan lástima”, mencionó en la recta final de su video y por último, dejó su papel de figura público y aseguró que todos los influencers que aceptaron dinero del Partido Verde le parecen ciudadanos totalmente despreciables.

¿Quiénes son los influencers electorales?

Algunos de los influencers y artistas que se vieron involucrados en esta falta a la veda electoral destacan Sherlyn, Kristal Cid, Regina Murguía, Lamda García, Bárbara de Regil, Brandon Peniche, Grettell Valdez, Raquel Bigorra, Mariana Echeverría, Isabel Madow, Raúl Araiza, Celia Lora, entre otros.

Algunos de los involucrados fueron directos y trataron de influir en sus seguidores para que le otorgaran su voto al Partido Verde mientras que otros cuantos fueron un poco más discretos y emitieron su postura respecto a ciertos temas e hicieron alusión a que la mejor opción era el mencionado partido debido a que aseguraban que eran la mejor opción.

¿Qué dice la ley sobre estos hechos?

Esta no es la primera vez que un partido utiliza este recurso para conseguir la mayor cantidad de votos posibles pues en el proceso electoral del 2015 se destapó un escándalo similar, sin embargo, aún no hay una regulación específica sobre este tipo de infracciones que atentan contra la veda electoral, sin embargo, en aquella ocasión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no pudo proceder contra los involucrados debido a que no pudo comprobar la existencia de un contrato entre el partido involucrado y los artistas, además, se aseguró que actuaron dentro del marco de la libertad de expresión.

CBC