¿Lupita Infante, es hija de Pedro Infante? Conoce su verdadero parentezco

Pedro Infante ha pasado a la historia como uno de los actores mexicanos más queridos y admirados gracias a su talento, con el cual dejo su huella en la etapa del Cine de Oro Mexicano; también se le considera uno de los cantantes más populares de su época y su legado sigue vigente entre el público mexicano.

El artista fue un personaje único y también su vida estuvo rodeada de polémicas; considerado uno delos artistas más admirados y exitosos de la primera mitad del siglo pasado, era perseguido no solo por la prensa de espectáculos, sino también por sus admiradoras. A Pedro Infante también se le recuerda por sus múltiples amores, con quienes incluso llegó a crear una familia.

Irma Aguirre Martínez, mejor conocida por su nombre artístico Irma Dorantes, fue una de las parejas con las que Pedro infante decidió hacer familia, y de su relación tuvieron a la pequeña Irma Infante Aguirre. Irma fue la última esposa que tuvo Pedro Infante antes de morir en un accidente aéreo. Con ella estuvo casado desde el 10 de marzo de 1953 y hasta el 15 de abril de 1957. Conforme creció, Irma Infante Aguirre también eligió hacer carrera en el mundo artístico, al igual que sus famosos padres.

¿Lupita infante es hija de Pedro Infante?

En años recientes se dio a conocer el ascenso de la carrera artística de Lupita Infante, una destacada cantante de música regional mexicana, y muchos se preguntan si la joven es hija del ídolo musical Pedro Infante. La respuesta es no, sin embargo ella es nieta del famoso cantante.

Lupita Marisol Infante Torrentera es la hija de Marisol Esparza y el actor Pedro Infante Torrentera, sus abuelos paternos son los actores mexicanos Pedro infante y Lupita Torrentera. La mamá de Lupita se mudó a Estados Unidos cuando ella tenía 16 años, y se ha dado a conocer como una cantautora estadounidense.

La artista completó una licenciatura en etnomusicología en la Universidad de California, en 2017, año en el que también participó en el reality show La Voz, en donde quedó como finalista. Lupita Infante es una destacada intérprete de música tradicional, de mariachi, norteño y ranchera.

Lanza su álbum debut en 2019

Lupita Infante lanzó su álbum de estudio debut La Serenata el 27 de septiembre de 2019; este material contiene trece canciones tradicionales de mariachi y norteño, el cual incluye los temas "Sabor a Mí", "Dejaré", "Ya Ni Me Acuerdo" and "Yo He Nacido Mexicano".

En 2020, en la 21 Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos, su canción "Dejaré" fue nominada a Mejor Canción Regional Mexicana. Durante la entrega de los premios, Infante y José Hernández realizaron un cover de "Amorcito Corazón" como homenaje a su abuelo, Pedro Infante. En 2021, en la 63 Entrega Anual de los Premios Grammy, su álbum, La Serenata fue nominado al Mejor Álbum de Música Regional Mexicana.

MP