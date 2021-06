Lis Vega se levanta la falda y sorprende a sus fans con diminuto bikini

La actriz y cantante Lis Vega volvió a encender las redes con sus candentes fotografías, esta vez sorprendiendo a sus millones de fans al levantar su falda y mostrar un diminuto y sensual bikini debajo, dejando claro que sigue siendo una de las famosas con mejor figura del medio.

Desde que Vega llegó a México desde su natal Cuba, hace más de 20 años, dejó claro que lo suyo es el fitness, pues se sabe que participó en varios concursos de fisicoculturismo con muy buenos resultados. La guapa actriz siempre ha lucido una figura de impacto, lo que también la llevó a ser parte de las famosas que han posado para la revista Playboy.

Hoy, a sus 43 años, la también cantante y compositora sigue luciendo un cuerpazo, y aunque en muchas ocasiones ha recibido fuertes críticas por los cambios en su rostro, sobre todo sus labios, la cubana se mantiene firme y despreocupada, luciendo en redes su figura y enviando mensajes positivos a sus seguidores.

Vega luce su figura sin tapujos. Foto: Especial

Lis Vega sorprende con diminuto bikini

Fue este jueves cuando la guapa actriz y compositora compartió con sus millones de seguidores en Instagram una serie de fotos en las que se le puede ver presumiendo su sensual figura en un atrevido bikini con el que sin duda levantó suspiros entre sus fanáticos.

Pero Vega no sólo sorprendió con presumiendo su look y cuerpazo , también aprovechó para mandar un emotivo mensaje para sus seguidores. "Si crees que vuelas lo harás, no se necesitan alas para elevar tu energía, conectar con lo que visualizas, si crees en ti nada te detendrá", escribió.

También agradeció a sus fans, a quienes les envió abrazos, sobre todo a aquellos a quienes le escriben, pues asegura que sabe que a la distancia es una linda forma de decir presente. A pocas horas de haber publicado la imagen en la que presume sus piernas torneadas, ya ha recibido cientos de comentarios y casi 10 mil "me gusta".

Asís e destapó la actriz y dejó sin aliento a sus fans. Foto: Especial

kyog