Sweet Tooth: ¿Cuándo puedo ver la segunda temporada?

Si viste ‘Sweet Tooth’ es probable que no te extrañe que se haya posicionado como la serie número uno en Netflix con solo una semana desde su estreno. Esta historia es un cuento de hadas que surge en un mundo postapocalíptico, donde los humanos han mutado con partes de animales, a los que se les conoce como híbridos.

Se trata de las aventuras de Gus, un niño mitad ciervo y mitad humano que hace amistad con un vagabundo arisco, en un mundo devastado. Si viste ‘Sweet Tooth’ seguramente te has quedado con ganas de saber más de esta serie producida por Robert Downey Jr y creada por Jim Mickle.

Sin embargo, el hecho de que solo haya pasado una semana desde su estreno, no pueden anunciar aun si se tiene contemplada para una segunda temporada. Por lo que tenemos que esperar unas semanas más para ver cuál es la respuesta de la audiencia, que influye mayormente en la renovación o cancelación de la serie.

Aunque nuestras apuestas dicen que sí, se hará una segunda temporada. Con el éxito arrollador que ha tenido sería una lástima no darle una continuación. Además, esta serie está basada en el cómic homónimo de Jeff Lemire para DC Comics, el cual consta de más de 40 números, pero no todos fueron agregados en la primera temporada. Incluso se ha hablado que no solo había una segunda temporada, sino también una tercera.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de ‘Sweet Tooth’?

Con estos datos, es probable que la continuación de la serie llegue a Netflix, alrededor de junio de 2022, siempre y cuando, la producción arranque los próximos meses, en cuanto les den luz verde.

En una segunda entrega, Christian Convery volvería como Gus, Nonso Anozie como Jepperd, Stefania LaVie Owen como Bear, líder del grupo pro-híbrido; Adeel Akhtar como Aditya Singh, un médico que busca la cura para salvar a su esposa; y Dania Ramirez como Aimee, una ex terapeuta que construye un santuario para los híbridos.

Así podremos saber qué pasa con Gus una vez que se entere que fue un experimento de laboratorio y fue raptado junto con varios híbridos por los Últimos Hombres. ¿Podrá volver a su madre? ¿Él es la causa del mundo en el que vive? O tal vez, ¿podrá ser Gus la cura?

Esperamos saberlo pronto.

