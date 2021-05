¡Dile ADIÓS a los tintes! Luce unas canas ESPECTACULARES con esta técnica: FOTOS

Probablemente tu cabello ha comenzado a blanquearse y no te gusta su apariencia, pues por muchos años nos han enseñado que tener canas no es estético, que es signo de edad avanzada, entre otros dichos.

Si este es tu caso y estás buscando una solución, aquí la tenemos. El gray blending o mezcla de grises, es una técnica parecida al balayage, diseñada para hacer la transición a un pelo cano sin esperar a que crezca la melena.

Esta es la solución perfecta para un pelo con estilo, y lo mejor, no tienes que recurrir al tinte cuando te crece la raíz. De acuerdo con la embajadora global de Nioxin, Diane Stevens, este look “queda genial cuando creas algo nuevo a partir de un patrón de grises naturales", "Alguna gente no luce tan bien en el proceso de crecer las canas y necesita algo de ayuda".

Asimismo, la embajadora en Norteamérica de Wella Professionals Briana Cisneros, dijo a la revista People que “puede quedar genial ver mechones de pelo incorporando su gris o blanco natural, o usando sus tonos naturales de manera más moderna, añadiendo más platinado a la mezcla".

Es importante que acudas con un experto para obtener los resultados deseados, "Si quieres lucir un gray blending, no lo hagas por tu cuenta", advierte Cisneros. "Hay muchas maneras de hacerlo, pero se pueden cometer errores”. Así que ya lo sabes, ve con un avezado en el tema.

¿Por qué salen canas?

Hay que desmentir el mito de que el cumplir años te hace tener canas,el estrés, la genética, ciertas enfermedades e incluso una mala alimentación pueden llevar a su aparición. Tener canas no es malo, son un signo de experiencia y longevidad. Además este look tiene grandes ventajas, pues necesita menos mantenimiento.

"Muchas mujeres han dejado crecer sus canas durante la pandemia y ese look hermoso y auténtico, es muy popular por una buena razón", dice la artista y embajadora global de Nioxin, Diane Stevens.

Muchas celebridades como Rita Moreno, Diane Keaton, Meryl Streep, Helen Mirren y también mujeres más jóvenes como Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston o Salma Hayek, presumen o han presumido sus canas sin renunciar a cortes y peinados modernos y en tendencia.