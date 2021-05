Erika Buenfil reveló que tuvo una relación con un alto funcionario de televisora ¡exnovio de Salma Hayek!

Erika Buenfil sorprendió al revelar que tuvo una relación con un algo funcionario de una televisora importante, y no sólo eso, sino que este hombre también fue pareja sentimental de Salma Hayek.

Se trata de Víctor Hugo O'Farril, quien tomó más relevancia en días recientes después de que Merle Uribe declarara que vio su carrera truncada después de que rechazar una propuesta indecorosa del ejecutivo. Sin embargo, apuntó que otras estrellas sí aceptaron como la reina de TikTok, la protagonista de "Frida" y Lourdes Murguía.

A pesar de las controversiales declaraciones, Buenfil decidió romper el silencio en el programa "De Primera Mano" y confirmó que sí tuvo una relación formal con O'Farril y que lo conoció desde que era muy joven.

“Sí, fui novia de ese señor, pero legal, él me conoció muy joven, yo tenía 14 años, en esa época yo andaba con mi mamá mañana, tarde y noche, o sea, mi mamá no me soltaba, y sí fui consentida, pero no andaba yo en malos pasos”, dijo.