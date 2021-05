Ferka se comerá su placenta tras dar a luz, esta es la razón; ¿es buena o mala idea?

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, y Christian Estrada, están muy emocionados por la llegada de su primer bebé. La pareja ya se está preparando todo para darle la bienvenida a su primogénito y adelantaron que están pensando en hacer un parto natural, el cual incluirá el comerse la placenta.

En un reciente encuentro con la prensa, la participante de Guerreros 2020 dijo que este último trimestre ha sido bueno, que ya no siente náuseas ni otros malestares comunes y ahora está disfrutando de la etapa del embarazo.

“La estoy pasando de pelos, este trimestre me está yendo muy bien, ya no vomito, ya no me duermo en ningún lado hasta siento como si no estuviera embarazada”, indicó.