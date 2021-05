Integrante de Calibre 50 participará en “El gran pastelero Bake off México”

“El Gran Pastelero Bake Off México” es uno de los reality show de repostería que goza de gran popularidad y ya se han revelado algunas de las celebridades que participarán, entre ellas ha destacado un miembro de la agrupación “Calibre 50”.

En su columna de El Heraldo de México el periodista de espectáculos Alex Kaffie reveló quién es el integrante de “Calibre 50” que se suma al reality show, se trata del vocalista Edén Muñoz quien dejará por un momento la música para abrirse paso en la repostería.

Celebridades en “El Gran Pastelero Bake Off México”

Alex Kaffie detalló que además de Edén Muñoz ya fueron seleccionadas otras celebridades para el reality show, entre ellos ha destacado la participación de Lorena Herrera quien ha sido motivo de polémica en más de una ocasión con sus apariciones en televisión.

El comediante de stand up Manu NNa también será uno de los competidores en “El Gran Pastelero Bake Off México”, junto al actor Omar Fierro y otros 12 famosos que aún no han sido confirmados y que serán revelados en las próximas columnas de Alex Kaffie.

En el programa que será conducido por Angélica Vale, las celebridades demostrarán sus habilidades en la cocina dejando de lado aquellas por las que brillan ante la televisión y que les ha dado fama y popularidad.

“El Gran Pastelero Bake Off México” ya inició grabaciones y la locación es una hacienda ubicada en el Estado de México, constará de ocho capítulos y también estará lleno de sorpresas para el público, reveló Alex Kaffie.

Con información de Alex Kaffie

cvg