Mientras Vicente Fernández Jr. se encuentra "desaparecido", su novia posa en bikini; ¿busca nuevo sugar daddy?

Desde que comenzó su tórrida historia de amor, Vicente Fernández Jr. y Mariana González, se han convertido en una de las novelas que la prensa rosa ha seguido por muchos factores: diferencia de edades, él es el hijo de uno de los cantantes más populares de la música ranchera, Vicente Fernández, y ella, una modelo algo excéntrica a la que se le conoce como la “La Kardashian mexicana”.

Ahora, uno de los temas que llamó más la atención fue la repentina desaparición del intérprete de "La oveja negra", algo que alertó tanto a la familia, como allegados y sus seguidores en redes sociales. Esto ocurrió porque desde el 12 de abril, el reconocido cantante se encuentra inactivo de sus redes sociales, las cuales utiliza con frecuencia.

Al parecer, el cantante se encuentra en una clínica de rehabilitación. Esto, no por problemas de drogas o alcohol, sino porque, de acuerdo con un allegado tiene problemas económicos derivados de las apuestas.

Vicente Fernández Jr. reaparece sorpresivamente

En redes circularon dos videos de la reaparición del hijo de "Chente", acompañado por mariachis le canta a la cámara algunas melodías del género vernáculo. Asimismo, al final de este se puede ver una imagen de la pareja fundidos en un apasionado beso.

A pesar de esto, el cantante sigue sin tocar sus redes sociales, mientras que Mariana ya reapareció dejando un extraño mensaje que bien podría tener relación con todo este misterio que ambos se cargan.

En una imagen donde aparece luciendo un bikini de infarto, la "Kardashian mexicana" escribió lo siguiente:

"Proverbio Arabe; No Digas todo lo que sabes. No hagas todo lo que puedes . No creas todo lo que oyes. No gastes todo lo que tienes. POR QUE. Quien dice todo lo que sabe. Quien hace todo lo que puede. Quien cree todo lo que oye. Y gasta todo lo que tiene. MUCHAS VECES. Dice lo que no conviene. Hace lo que no debe. Juzga lo que no ve. Y gasta lo que no puede".

¿Mariana González busca un nuevo sugar daddy?

Después del drama de la desaparición de Vicente Fernández Jr., su novia confesó durante una entrevista, que su relación con él sigue en pie, pero dejó claro que tiene varios días que no conviven juntos.

En relación con los problemas económicos que el famoso tiene, ella decidió apoyarlo económicamente tras poner a la venta su propiedad para, presuntamente, saldar la jugosa deuda que tenía, de acuerdo con diversos medios de la prensa rosa.

Esto podría ser el indicio de que las cosas no andan bien entre los dos y que podríamos enterarnos de una posible ruptura en las próximas semanas.

¿La reaparición de en bikini de Mariana podría ser el indicio de que ya se encuentra soltera y en busca de un nuevo amor? En caso de ser cierto, las teorías en redes sociales apuntan a que estaría en busca de un nuevo sugar daddy que llene su corazón.

lhp