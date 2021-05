Novia de Vicente Fernández Jr. REAPARECE en redes con POLÉMICO mensaje ¿Dónde está el cantante?

Vaya escándalo está protagonizado Vicente Fernández Jr., hijo de Vicente Fernández, después de que trascendiera la información que señalaba que se encuentra desaparecido, pues prácticamente nadie lo ha visto.

Y es que, desde el pasado 12 de abril, el reconocido cantante se encuentra ausente de sus redes sociales, algo que alertó a sus seguidores, pues era bastante activo pues compartió fotografías junto a su novia, Mariana González.

¿Qué ocurrió?

Durante una entrevista, Mariana González, la modelo y novia de Vicente Jr., confesó que su relación sigue en pie, pero dejó claro que tiene varios días que no convive con su novio. Sin embargo, no dio ninguna pista sobre en dónde puesta estar el cantante.

Por otra parte, un compadre del intérprete de "Por capricho" y "Mi rechazo" señaló que se encuentra recluido en una clínica de rehabilitación y no precisamente por problemas de alcoholismo o drogadicción. Todo indica que tenía problemas económicos por sus apuestas.

Vende su casa

Desde hace unos días, distintos medios de comunicación señalaron que Mariana González decidió apoyar económicamente a su pareja y por ello puso a la venta su propiedad, al parecer, la saldar la jugosa deuda que tenía.

De acuerdo con "Chisme No Like", la propiedad que se encuentra en venta es una valuada en 15 millones de pesos, pues se encuentra localizada en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Reaparece en redes

Este viernes 14 de mayo, la guapa modelo, Mariana González reapareció en redes sociales al compartir una fotografía en la que demostró que tiene uno de los cuerpazos más envidiables dentro de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, lo curioso de la fotografía fue el mensaje con el que la acompañó, pues escribió un proverbio árabe que abrió más especulaciones sobre el verdadero paradero de su pareja sentimental.

"No Digas todo lo que sabes. No hagas todo lo que puedes . No creas todo lo que oyes. No gastes todo lo que tienes", se lee en una parte del escrito que inmediatamente se volvió viral.

