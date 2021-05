Exatlón México: Heber Gallegos se cambia a Guerreros 2021 y aquí sus mejores participaciones

El estreno de Guerreros 2021 está a tan solo unas semanas de hacerse realidad, pues será el próximo 07 de junio cuando podremos conocer a los equipos completos de Cobras y Leones tanto los nuevos como a los exparticipantes que se integrarán en esta edición, Heber Gallegos es uno de los nombres que más fuerte se escuchan y que pueden ser parte de esta competencia.

Aunque hasta el momento no hay un comunicado de prensa o un anuncio oficial por medio de sus redes sociales en donde el exparticipante de Exatlón México, Heber Gallegos confirme su participación en Guerreros 2021, son muchas las señales que ha dado tanto él como su RP que formará parte del equipo de las “Cobras” y será nada más y nada menos que el capitán.

Heber en Exatlón México

Heber ganó popularidad debido a su gran participación en la tercera temporada de Exatlón México en donde quedó como finalista y ganador del segundo lugar en la rama varonil, sin duda alguna el originario de Chihuahua se convirtió en uno de los grandes favoritos para que fuera el ganador de esta edición.

Y aunque se esperaba ver a Heber en la cuarta temporada de Exatlón México, no fue así pues se dijo que el atleta no estaba dispuesto a alejarse nuevamente de su familia, sin embargo, el guapo velocista aceptó entrar a Guerreros 2021 y es que este reality show se graba en la Ciudad de México y a diferencia del programa del Ajusco no debe permanecer alejado de su gente.

Debido a lo anterior aquí te mostramos la final entre Heber y Heliud Pulido en donde el “Black Panter” se impuso ante el de Chihuahua, pero sin duda alguna es una de las participaciones más memorables de “Thunder” como le decía Rosique a Gallegos.

bmz