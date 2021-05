FRIDA SOFÍA no tendrá herencia de Alejandra GUZMÁN y así reaccionó la joven

Recientemente se dio a conocer que Frida Sofía no estará en la herencia de su madre, Alejandra Guzmán, según reportes señalando que esta acción ya habría sido llevada a cabo por la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, todo luego del escándalo suscitado desde hace semanas por el supuesto abuso sexual que Frida habría sufrido de niña, a causa de su abuelo.

Ante todo lo anterior, la intérprete rockera habría decidido no dejar nada a Frida Sofía en su testamento. Esto, para continuar con la polémica, habría provocado una reacción de molestia en Frida, pero no por el dinero, si no por lo que se piense de ella como heredera o no de la fortuna de su madre.

Prefiere hablar a callar la verdad

Ante la posibilidad de no tener una herencia de su madre, Frida Sofía expresó a través de sus redes sociales que el "dinero viene, dinero va". De igual forma, abundó que no va a quedarse callada para complacer a nadie, ni siquiera si hay dinero o bienes o herencias de por medio, algo que no le importa.

Y es que Frida ha sido enfática desde el primer momento, no va a permitir que el abuso que acusó y señaló como culpable a su abuelo, Enrique Guzmán, quede impune o sea un tema que salga de la conversación pública.

Arremete contra sus haters

Para rematar la situación, Frida Sofía Moctezuma precisó, contra sus detractores en redes sociales, que ella no está esperando le den dinero o que alguien muera para obtenerlo.

De igual forma, dijo que las personas que la critican no saben qué es el éxito o la fama, que ni siquiera la imaginan.

De esta forma, Frida Sofía vivió un capítulo más en este escándalo que ha fragmentado a su familia.

maaz