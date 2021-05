Papá de Frida Sofía asegura que la joven cambió tras acusar a Enrique Guzmán

Frida Sofía es otra persona luego de haber denunciado públicamente a su abuelo Enrique Guzmán, quien presuntamente le realizó tocamientos indebidos cuando tenía 5 años de edad, reveló el padre de la joven Pablo Moctezuma.

La ex pareja de Alejandra Guzmán habló de la situación actual de su hija en el programa “De Primera Mano”. En la emisión fue cuestionado sobre si la rockera había sacado de su testamento a Frida, sin embargo, el empresario indicó que es más importante que madre e hija retomen la comunicación.

"Me encantaría que se pudieran juntar las dos porque me da mucha pena, mucho dolor que siga esta pelea”, dijo Moctezuma, quien apuntó que a pesar de apreciar a la intérprete de "Reina de Corazones", está dolida y tiene que recapacitar " creo que Alejandra no ha entendido".

Posteriormente, indicó que la artista de 53 años le da prioridad al aspecto económico, mientras que a Frida Sofía no le importa la herencia.

Moctezuma destacó que su hija cambió radicalmente a raíz de hacer público el presunto abuso de su abuelo Enrique Guzmán.

"Frida es otro ser humano desde que soltó esto, no tienes idea su voz, su felicidad, o sea, se liberó… y más allá de todo esto, llega un momento en que ya está cansado este circo mediático, perdón que lo diga, yo creo que ya es hora de que Alejandra también tomara dos pasitos para atrás, escuchara a su hija, se juntaran y hablaran”.

A la pregunta de cómo se encuentra emocionalmente la joven de 29 años, Pablo aseguró que su hija "está brillando, trae una luz, trae una risa", e insistió que es una persona nueva.

Finalmente, el empresario destacó que en breve darán a conocer el proceso legal contra el padre de Alejandra Guzmán, aunque el por ahora se encuentra tranquilo por el cambio que tiene su primogénita en cuanto a su actitud.

“Ahorita lo que cuenta es que estoy con ella apoyándola en todo lo que pueda, y te repito, no me arrepiento de absolutamente de nada porque veo a una Frida… mira, con lo que ya logramos ahorita al día de hoy es lo más importante… Si Enrique acaba en la cárcel o no… (es lo de menos)”, puntualizó.

mfa