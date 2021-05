Omar García Harfuch publica por vez primera FOTO junto a su famosa mamá, María Sorté

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, aprovechó la celebración del “Día de las Madres” para enviar una felicitación a su famosa mamá, la actriz María Sorté; fue en sus redes sociales en donde el funcionario compartió un mensaje por el 10 de mayo, el cual acompañó con una inédita foto junto a quien consideró “una mujer ejemplar”.

El funcionario capitalino no quizo dejar pasar la celebración a las madres para reconocer la importancia que tiene la primera actriz en su vida; “Felicidades a una mujer ejemplar, siempre trabajadora, siempre esforzada, siempre valiente y generosa. Espero verte pronto,” escribió García Harfuch en el post compartido en Instagram.

Omar García Harfuch se convirtió en noticia nacional el pasado 26 de junio, cuando el titular de la SSC-CDMX sufrió un atentado en la capital del país, mientras se trasladaba en una camioneta a su oficina; del ataque resultó herido con tres impactos de bala, así como varias esquirlas, por lo cual permaneció algunos días hospitalizado.

Tras atentado contra su hijo, Maria Sorté publicó un mensaje

Horas después del atentado que sufrió Omar García Harfuch en junio pasado, la primera actriz María Sorté publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a quienes se preocuparon por la salud de su hijo; seis meses más tarde concedió una primera entrevista en donde se refirió a aquel momento y se dijo sentir orgullosa de la labor que diariamente desempeña el funcionario.

María Sorté reconoció que constantemente le preocupa la integridad y el bienestar de su hijo, “pero yo siempre digo que los ángeles de Dios están alrededor de nosotros, que lo cuidaron y que fue un verdadero milagro. No me canso de dar gracias todos los días de mi vida... No es complicado (ser su mamá); me siento muy orgullosa, y mis oraciones siempre”, declaró en aquel momento la actriz.

En esta ocasión ha sido el funcionario capitalino quien ha compartido un mensaje dedicado a su mamá, junto a una fotografía inédita en donde se le ve junto a ella de pie en una oficina; mientras García Harfuch dirige su mirada a la cámara, su madre lo observa sonriente.

María Sorté también publicó un mensaje en donde hizo referencia al 10 de mayo: “Les comparto que soy una mamá muy bendecida. Dios, gracias por darme el privilegio de ser madre. Muchas felicidades a todas las mamás en este día y siempre. Que Dios las bendiga”, publicó la actriz en su cuenta de Instagram.

