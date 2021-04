Joan Sebastian: Estos fueron los SORPRENDENTES remedios que usó el cantante para curarse de cáncer

En 1999, Joan Sebastian fue diagnosticado con cáncer en los huesos y desde ese momento comenzó para él una larga lucha contra ese padecimiento que marcó su vida durante 16 años, y lo llevó, por recomendaciones de sus familiares y amigos, a utilizar todo tipo de remedios naturales como veneno de alacrán en Cuba.

"Comí zopilote, comí lo que quieras. Vino mi amigo el general, estuvo en Juliantla conmigo, y me daba unos licuados de chile, chile con agua espeso todas las mañanas. Y no sé cuántas cosas tomé, pero tampoco creo que me hizo mal", dijo en una entrevista a María Elena Salinas Teresa Rodríguez, conductora del programa Aquí y Ahora de Univisión.

Agregó que incluso fue "sorpresa para muchos médicos porque nunca se me cayó el pelo, el bigote se me 'raló' un poquito, pero después de todas las quimioterapias y radiaciones, nunca se me cayó el pelo".

El también conocido como "el rey del jaripeo" estuvo a punto de morir en 2001, año en que permaneció en coma durante dos semanas.

"Cuando volví, tenía unos dos o tres días que me había sucedido y era el caos, tuve que sacudir varias veces la cabeza para entender lo que estaba pasando. Entré en un estado desconocido para mí, me acuerdo haber viajado en mis vidas, haber adquirido mucha información personal", describió a María Elena.

Reveló también que al salir del coma se "doblegó" y dijo: "Señor ya se hizo todo lo que teníamos que hacer, a la hora que tú digas, ya estoy listo".

Desafortunadamente, el cantautor volvió a recaer por el cáncer en 2007, 2012 y en 2014, en este último año debió cancelar diversos conciertos y decidió terminar con su tratamiento de quimioterapia.

Una de las secuelas más graves que le dejó esta enfermedad fue la afectación de sus cuerdas vocales, además dejó de montar a caballo durante sus presentaciones, luego de sufrir una caída en una de ellas. Foto: Twitter/

Finalmente, el 13 de julio de 2015 alrededor de las 7:15 p.m. Joan Sebastian perdió la batalla contra el cáncer, en ese momento se encontraba en su rancho en Juliantla, rodeado de todos sus hijos y su esposa Alina Ospina.

