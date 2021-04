Muere Paul Ritter, famoso actor de “Harry Potter” y “Chernobyl”

El actor inglés Paul Ritter, conocido por sus papeles en la película "Harry Potter and the Half-Blood Prince" y la miniserie de HBO "Chernóbil", falleció este lunes a los 54 años a causa de un tumor cerebral, confirmó hoy su agente en un comunicado.



Ritter encarnó al mago Eldred Worple en el sexto filme de la saga de "Harry Potter", estrenado en 2009, y se puso en la piel de un asesor del Gobierno británico en la cinta de la franquicia de James Bond "Quantum of Solace", que llegó a la gran pantalla en 2008.

El actor también intervino en la serie de HBO "Chernóbil" y en decenas de producciones para televisión como "Vera", "Cold Feet", "No Offence" y la popular comedia británica "Friday Night Dinner", así como en la película de suspenso "Inferno" y en una cuarentena de obras teatrales.



"Paul fue un actor excepcionalmente talentoso que interpretó una enorme variedad de papeles en el escenario y en la pantalla con una habilidad extraordinaria", aseguró en un comunicado el agente de Ritter, que lo describió como un hombre "tremendamente inteligente, amable y muy divertido".

Esto debes saber de "Chernobyl"

HBO estrenó el próximo 7 de mayo de 2019 "Chernobyl", una miniserie de cinco capítulos sobre la catástrofe nuclear de 1986 en Ucrania, con un reparto encabezado por Emily Watson, Stellan Skarsgård y Jared Harris..

La coproducción de HBO y Sky, que inició su rodaje en Lituania la primavera del año pasado, recrea la historia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986, uno de los mayores desastres medioambientales de la historia.

La serie, escrita por Craig Mazin y dirigida por Jonah Renck, se centra en la vida de aquellos que se sacrificaron para salvar a Europa del desastre.

Con información de EFE

mavr