Netflix: "Sólo di que sí", la comedia romántica que no te debes perder en esta Semana Santa

Este sábado evita salir de casa o hazlo lo menos posible. Lo sabemos, puede ser aburrido, pero para eso te presentamos una buena opción para disfrutar con unas buenas palomitas desde la comodidad de tu sillón en compañía de tu pareja o con la familia. Netflix acaba de renovar su cartelera y de entre sus estrenos se encuentra "Just say yes" (Sólo di que sí).

Se trata de una película de comedia y romance que desde los primeros minutos te atrapará, sin importar si odias estos géneros y eres muy rudo o ruda. El reparto lo conforman Yolanthe Cabau, Huub Smit, Nick Golterman y Tino Martin y fue dirigida por Appie Boudellah. A pesar de que tiene una duración de una hora con 30 minutos, se van con el agua y querrás más.

¿De qué trata "Solo di que sí"?

La historia tiene como protagonista a Lotte (Yolanthe Cabau) quien es una chica romántica empedernida. Durante toda su vida ha soñado con casarse y planear la boda perfecta; sin embargo, todos sus planes se derrumban cuando su prometido la deja antes de llegar al altar.

Como si no fuera suficiente esta tragedia, su egoísta hermana se compromete y se convertirá en el centro de atención de la familia, quedando ella como un cero a la izquierda y lidiando con su dolor.

Esta es sin duda una de esas historias que se pueden disfrutar en compañía de la familia, después de una buena comido o con la pareja con quien se divertirán a lo grande por las inusuales aventuras que sufre Lotte en su camino por alcanzar su sueño dorado de verse vestida de blanco.

lhp