Revelan la verdadera reacción de Luis Miguel a la muerte de Luisito Rey: “Estaba destruido”

La serie de Luis Miguel en Netflix mostró cómo habría sido la relación que tuvo el cantante con su padre, Luisito Rey, en sus últimos días; sin embargo, un fotógrafo indicó que las escenas estuvieron muy alejadas de la realidad, pues la reacción de “El Sol” fue completamente diferente.

Durante la primera temporada de la serie uno de los personajes más odiados por el público fue Luisito Rey, pues se mostraba al padre de Luis Miguel como la persona que habría explotado al cantante desde pequeño y quien habría sido el responsable de la desaparición de Marcela Basteri, incluso de su asesinato.

En el último capítulo de la primera entrega se ve a Luis Miguel dando el último adiós a su padre, pero en la escena el cantante acude molesto al hospital y le pide expiaciones sobre el paradero de su madre, lo que le niega hasta su último aliento.

Luis Miguel junto a su padre, Luisito Rey. Foto: Instagram

Verdadera reacción de Luis Miguel

Fue el fotógrafo Gabriel Piko quien relató cómo habría sido la verdadera reacción del intérpre de “Culpable o no” ante la muerte de su padre, indicando que no fue como lo mostraron en la exitosa serie de Netflix.

El fotógrafo argentino relató en entrevista para Teleshow que no conocía de los sucedido con la familia de Luis Miguel, pero fue contratado por la revista GENTE en España para buscar al cantante, quien habría cancelado su gira en Latinoamérica para ver a su padre.

Detalló que se hizo pasar por un familiar de Luisito Rey y tras buscarlo en diferentes hospitales llamó al 911 y recibió información de dónde se encontraba, al llegar convenció a uno de los conocidos del padre de Luis Miguel para que lo dejara verlo.

“Estaba intubado y en coma”, relató el fotógrafo, quien añadió que tomó algunas fotografías pero fue sorprendido por los médico y salió del lugar.

Mientras el fotógrafo estaba afuera del hospital vio salir a Luis Miguel, quien llegó tarde pues su padre ya había fallecido y debido al shock lo confundió con una persona cercana, por lo que se acercó a él para llorar y abrazarlo.

“Cuando salió le hice una foto caminando. Estaba destruido, llorando, muy golpeado y como ido (…) Tal vez fuera de la realidad. Se me acercó, me abrazó, se puso a llorar en mi hombro y me pidió que le cuente cómo era la vida del padre en Barcelona. Me dijo que no sabía que estaba tan mal, que él hubiera mandado dinero para que le hicieran un mejor tratamiento, en la mejor clínica. Yo me quedé helado. No sabía ni entendía nada”, dijo Gabriel Piko.

