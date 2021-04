Kate del Castillo está estrenando GALÁN, asegura su hermana Verónica

Eric del Castillo y Kate Trillo, padres de Kate del Castillo dijeron estar preocupados por la vida romántica de su hija, debido a que no le han conocido algún pretendiente desde hace tiempo.

Sin embargo, durante la entrevista que tuvo la pareja para el programa "Venga la Alegría", Verónica del Castillo, hermana de la actriz, aseguró que ya hay un interesado en la estrella.

De acuerdo con la conductora, ella fue la que presentó a ambos y ha estado al tanto de la relación, por lo que no descarta que pueda haber una relación más formal entre ambos en el futuro.

“Es un amigo mío de hace mucho, tipo árabe, y pues me dijo ‘preséntame a tu hermana’, le mandé la foto a Kate y me dijo ‘sí, preséntamelo’, y sí se gustaron y ya están chateando, pero todavía no se han conocido”, confesó.