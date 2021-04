Premios Oscar 2021: Zendaya se luce con vestido amarillo; reviven críticas a Eiza González

Este domingo 25 de abril se realizó la entrega de los Premios Oscar que reconocen a lo mejor del cine, aunque la alfombra roja es algo que no se pude dejar pasar en la premiación pues las celebridades hacen gala de sus mejores atuendos.

Sin embargo, uno de los que causaron gran polémica entre el público mexicano fue el de la actriz Zendaya, quien brilló en la alfombra roja con un impactante vestido que dejaba ver su envidiable figura, pero hizo que se revivieran las críticas que llovieron a Eiza González en 2018.

Eiza González en los Oscar

La actriz mexicana debutó en los Premios Oscar con un vestido de infarto que modelaba su figura y resaltaba su belleza; sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar y llovieron memes y criticas a Eiza González.

Algunos de los fans destacaron que el color amarillo no era el “adecuado” para la talla del evento, mientras que otros señalaron que no le era favorable a la actriz mexicana por lo que lo memes no se hicieron esperar.

Durante la gala de este 2021 los fans de Eiza González salieron en su defensa calificando de “doble moral” a quienes señalaban que Zendaya se veía hermosa cuando lanzaron fuertes críticas a la mexicana durante su participación en los Oscar.

Algunos señalaron que ambas lucían hermosas, pero el diseño del vestido de Eiza González, que era de Ralph Lauren, no le favorecía a su silueta y no la hacía lucir del todo bien. No así con el de Zendaya que fue creado especialmente para ella.

No olvido ni perdono cuando Eiza González fue a los #oscars con un color similar al que usa Zendaya el día de hoy pero en cambio, a ella la llenaron de insultos y burlas diciendo que ese no era un color adecuado para la premiación

Vestido de Zendaya en los Oscar

La actriz de 24 años de edad lució un vestido de la casa italiana Valentino que fue diseñado especialmente para ella por Pierpaolo Picciolli, quien lo nombró Force de Beauty que significa “Fuerza de la belleza” haciendo alusión a la fuerza en la personalidad de la actriz de “Spider-Man”.

Zendaya se convirtió en una de las mejores vestidas de los Oscar 2021 y su vestido fue aplaudido pues su diseño con escote strapless y corte en el abdomen modelan a la perfección la figura de la actriz. Además, usó unos zapatos de Jimmy Choo que no fue posible apreciar debido a lo largo del vestido.

Zendaya en los Premios Oscar 2021. Foto: AP

