Óscar:2021 ¿Es Nomadland la película favorita para llevarse el premio más importante del cine?

Desde que se anunciaron las nominaciones a los Óscar el mes pasado, se ha vuelto cada vez más difícil apostar contra Nomadland como la favorita a llevarse Mejor Película. El drama de Searchlight se ha llevado todas las paradas precursoras en un acto imaginable: premios a la mejor película en los Globos de Oro, premios Critics Choice, premios del gremio de productores e incluso premios BAFTA, con la cineasta Chloe Zhao obteniendo los máximos honores de los premios del gremio de directores.

Cada año, Hollywood busca al ganador de los premios Producers Guild Awards para pronosticar el Oscar a la Mejor Película. Esto se debe a que en los 12 años transcurridos desde que ambos grupos expandieron su lista de premios principales adoptaron la boleta preferencial, solo tres veces los ganadores no han estado alineados: "1917". “La La Land” y “The Big Short” no obtuvieron Mejor Película.

¿Por qué es la favorita?

Nomadland, es una película que sobresale por su aspecto visual que muchos han calificado como avasallador que es una de las características de Choice. La trama se trata sobre Fern, (Frances McDormand), una mujer que después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nómada moderna. Fern inicia su trabajo en la tienda virtual más grande del mundo, donde está encargada de empaquetar regalos por la temporada navideña. El regreso a casa no es otro que a una vieja camioneta. Ahí tiene su cama y su pequeña estufa. Ahí ha hecho las adecuaciones para vivir y trasladarse. Es una nómadaL

Sus rivales no tienen mucho margen de maniobra

En teoría, si una película iba a vencer a Nomadland , probablemente comenzaría ganando el premio al Mejor Reparto en los Premios SAG. Sin embargo, mientras que Nomadland se perdió el corte allí, también lo hicieron la mayoría de los otros nominados a Mejor Película. Solo The Trial of the Chicago 7 y Minari lograron entrar. El primero ha estado en una ligera racha fría, siendo desairado en la alineación de Mejor Director del Oscar y perdiendo en los Writers Guild Awards. Una victoria en SAG pondría algo de viento en sus velas, pero la película de Netflix repleta de estrellas se siente demasiado conocida como para lograr el regreso de última hora.

