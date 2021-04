Víctor González se considera mal bailarín

Víctor González tiene la disciplina para destacar en el trabajo, ya sea en un melodrama, una película o un reality show, sin embargo, confiesa que el baile no es su mejor virtud, luego de su participación en el programa “Mira quién baila” en Estados Unidos.

“No soy buen bailarín, me divertí. Tengo la disciplina y memoria para aprenderme algo, pero no, hay que saber aceptar cuando no eres bueno en algo, pero me gustó, hice ejercicio y aprendí los tres primeros pasos de cada baile, pero es mucha responsabilidad”, explicó el actor, quien también participa en la telenovela “Quererlo todo” que llega a su fin este domingo.

En este melodrama también se divirtió y sobre todo disfrutó al máximo al personaje de “Leonardo”, porque le permitió conectar con el público de una manera especial y aunque era un villano, de alguna manera logró entenderlo. “Me dejó todo en la vida, fue un personaje que me hizo tenerle amor y lástima, fue muy tierno conmigo”, apuntó.

Para González fue un agasajo estar en esta producción de Ignacio Sada, porque fue el proyecto con el que Televisa regresó a los melodramas que logró posicionarse y mantenerse en el gusto de los televidentes. “Fue una novela con el formato que solía conquistar a los espectadores, pero actualizado, evolucionado. En redes sociales recibimos más comentarios positivos que negativos, la gente salió de la rutina del streaming para meterse al melodrama”, contó.

Sin haber visto el final de la telenovela, adelantó que su personaje recibirá lo merecido, lo que sabe será del gusto de la gente, y cada historia concluirá de manera positiva. Víctor actualmente está tomándose un descanso, pero a finales de abril se reunirá con ejecutivos de Televisa para saber su próximo proyecto, por lo que espera estar grabando en mayo.

Por Patricia Villanueva

