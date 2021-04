Frida Sofía: Esto es lo que piensa de su sobrina Michelle Salas; ¿cómo empezó su rivalidad?

A pesar de la polémica que existe en torno al nombre de Frida Sofía, esto luego de que denunciar por acoso sexual y abuso durante su infancia por parte de su abuelo Enrique Guzmán, la polémica hija de Alejandra Guzmán sigue dando de qué hablar.

En este sentido, uno de los temas que se han revivido en torno a la influenza, es el que tiene que ver con la relación que ella sostiene con Michelle Salas, Pues recordemos que la famosa hija de Luis Miguel y su sobrina.

En aras de que se estrene la segunda temporada de Luis Miguel la serie, el nombre de Michelle Salas ha retomado importancia en redes sociales, esto luego de que se diera a conocer que la hija de Luis Miguel tendrá diversas apariciones en esta bioserie la cual tendrá estreno este 18 de abril.

Es por eso que ahora se ha cuestionado la relación que tiene Michelle Salas y Frida Sofía, esto debido a que ambas se han posicionado Al frente de los reflectores por motivos personales en lo que refiere a cada uno.

Qué es lo que piensa Frida de Sofia de su sobrina Michelle Salas

Fue en el año 2019 cuando la revista Quién realizó una entrevista a la hija de la cantante Alejandra Guzmán, misma en donde la polémica nieta de Enrique Guzmán confesó que la rivalidad que existe entre ella y su sobrina Michelle Salas, surgió debido a los medios.

En este sentido, la también hija de Pablo Moctezuma aseguró durante esta entrevista que intentó buscar en diversas ocasiones a su sobrina para conciliar su cercanía y relación sin embargo la hija de “El Sol” siempre había ignorado sus mensajes y llamadas.

En suma, Frida declaró que estaba consciente que las constantes comparaciones que los medios han hecho entre ambas al mermado la fraternidad que en algún momento existió entre ellas, no sólo por su vínculo familiar, sino porque ambas tienen contextos similares y son de una edad aproximada.

Fue precisamente durante esta conversación que Frida se sinceró y habló sobre lo que opina de las comparaciones entre ella y Michelle, y aseguró que no entiende porque se les vincula tanto a las dos con una presunta rivalidad.

Relación entre Frida y Michelle

Lo que más me duele es que Michelle dijo que ella nunca hablaría mal de su familia, y tal vez no lo haga, pero tampoco hace nada para defenderme, dice que está muy ocupada, ahí se nota el apoyo que nunca me ha dado. Michelle siempre es la más bonita y está bien además todo es inyectable pero lo bonito y no quiero sonar cursi viene de adentro, tiene todo que ver cómo traes el alma, eso se siente, la honestidad también se siente.

Sin embargo, algunas de las últimas declaraciones y posturas que emitió Frida Sofía refieren aquí está dispuesta a regresar al vínculo cercano que tenía con su sobrina, sin embargo esto se ha tornado más difícil debido a los enfrentamientos que se les ha generado el medios de comunicación a ambas.

