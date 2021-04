Michelle Salas deja sin aliento a sus seguidores con ajustado y elegante vestido negro

La hija de Luis Miguel y la cantante y actriz Stephanie Salas se ha convertido en una influencer que conquista las redes con sus sofisticados looks. Michelle Salas ha sabido ganarse un lugar en Instagram, donde recientemente dejó sin aliento a sus seguidores al lucirse con un ajustado y elegante vestido negro.

La joven de 31 años estudió diseño de modas en Nueva York, Estados Unidos, y ha participado en importantes campañas de publicidad como modelo para firmas de topa y accesorios internacionales. Su gran pasión es la moda y lo demuestra con su sofisticada forma de vestir.

En sus redes sociales, donde la siguen millones de personas, la guapa hija del cantante, quien está próximo a estrenar la segunda parte de su bioserie, comparte sus viajes, estilo de vida y también aprovecha para dar consejos y tips de belleza; pero sin duda con lo que conquista es con sus atrevidos looks que dejan ver su espectacular figura.

Michelle se luce con sus seguidores en redes. Foto: Especial

Michelle Salas conquista en ajustado y elegante vestido

La joven modelo e influencer compartió este viernes por la noche un sofisticado atuendo con el que enamoró a sus millones de seguidores en redes sociales, pues se trata de un elegante vestido con el que estilizó su esbelta figura y demostró que cuando se trata de ser chic, ella es la primera.

Michelle Salas publicó una imagen en la que luce un vestido entallado de color negro, con un escote pronunciado y mangas largas que combinó con aretes de pedrería, su cabello lacio y suelto, y un maquillaje de noche con los labios rojos.

"Let the weeknd begin" (Que comience el fin de semana), fue el texto con el que la joven acompañó la imagen la cual hasta el momento le ha generado cientos de comentarios de sus fanáticos y también de algunos artistas, incluida su mamá. Además de recibir casi 40 mil "me gusta".

La modelo conquistó con su look. Especial

