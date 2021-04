¿Un nuevo AMOR? Kanye West ya busca una SUSTITUTA para Kim Kardashian y tiene una sola EXIGENCIA

Kanye West al parecer ya está dejando a Kim Kardashian atrás, y está listo para una nueva relación, pero tiene un requerimiento muy especial para su próxima pareja: debe ser una artista.

De acuerdo con el sitio de espectáculos de The New York Times, Page Six, una fuente cercana al rapero aseguró que él desea que su siguiente novia sea “una artista o una persona creativa”, pues quiere “alguien con quien pueda hablar el mismo lenguaje”.

El mismo medio destaca que, a finales de 2020, cuando se llenaron los papales de divorcio señalaron que se debía a “diferencias irreconciliables”, por lo que tal vez eso haya impulsado a West a buscar ahora alguien más cerca de su círculo de amistades.

En varias ocasiones, el cantante ha asegurado que él es uno de los “grandes genios” de la actualidad. “Soy Picasso. Soy Miguel Ángel. Soy Basquiat. Soy Walt Disney. Soy Steve Jobs”, afirmó en un concierto en París.

Además, durante una entrevista con Beats 1, puntualizó, “Sin duda, soy el mejor artista de todos los tiempos en la historia humana”, y añadió que no hay nadie que pueda cuestionar esta afirmación.

No quiere ni hablar con Kim Kardashian

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana a la familia Kardashian-Jenner, aseguró que desde enero la pareja ha tenido muy poco contacto.

Y otra fuente declaró al sitio Page Six que, de hecho, solamente se comunican a través de sus guardias de seguridad pues Kanye cambió su número telefónico.

“Incluso antes de que Kim solicitara el divorcio, Kanye cambió sus números y dijo: ‘Puedes contactarme a través de mi seguridad’. A pesar de esto, ella confía en él con los niños. Él los ama y se está viendo muchos con ellos”.

El sitio también destacó que gracias a que ellos tienen un “ejército” de nanas, en realidad el cambiar de casa a los pequeños es muy fácil y seguro.

“Él todavía quiere jugar un papel muy importante en sus vidas y Kim nunca lo desanimaría... Ya no vive en la casa con Kim y los niños. Cuando ve a los niños, los encuentra en otra parte”, agregó la fuente.

Así mismo, recientemente se reveló que el rapero pidió ante los tribunales que se determine una custodia conjunta de los cuatro hijos de ambos: North, Saint, Chicago y Psalm.

