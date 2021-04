Eiza González se siente sexy con lonja y celulitis en sus piernas

La actriz mexicana, Eiza González, estrella de la película recién estrenada Godzilla vs. Kong , concedió una entrevista a la revista Shape de mayo en la que declaró cómo aprendió apreciar su cuerpo y sentirse cómoda con sus curvas a medida que envejece.

"Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura: esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla. No quiero juzgarla. Quiero darle a mi cuerpo este mensaje consistentemente de que estoy agradecido por él para que se mantenga saludable. Especialmente en medio de una pandemia, nos damos cuenta de que nuestros cuerpos están haciendo mucho por mantennos con vida. Tenemos que estar agradecidos con ellos", señaló González.

Aunque Eiza luce segura con sus palabras y la carrera que en estos momentos está desarrollando en el cine estadounidense, no siempre fue así, al punto que llegó avergonzarse de su cuerpo.

"Quizás hace cuatro años, me fui de viaje con mi entonces novio y fui fotografiado por paparazzi en la playa. Se podía ver celulitis en mi pierna , y estaba muy avergonzada", recordó la estrella.

"Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Realmente me gusta. Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido en mis veintes", aseguró a la publicación.

A la hora de hacer ejercicio, a González le gusta mezclar las rutinas, pero señala que su enfoque principal está en el levantamiento de pesas.

Para hacer ejercicio, a la actriz mexicana le gusta mezclar las cosas para mantener su cuerpo "feliz".

"Hago tres entrenamientos aproximadamente. Hago mucho levantamiento de pesas con mucho peso, pocas repeticiones, eso es algo que esta latina necesita para tonificarse", dijo, y agregó que mientras se entrena para el próximo thriller Ambulance , también "ha estado haciendo". muchos intervalos: cardio mezclado con movimiento".

AV