Lolita Cortés: ¿de JUEZ en La Academia a limpiar BAÑOS por falta de TRABAJO tras Covid-19?

Lolita Cortés es una de las mujeres que tuvo mejor éxito en los años 90, en donde tuvo la oportunidad de crecer profesionalmente y ser parte de diversos proyectos de televisión, cine y teatro, principalmente, que la convirtieron en una gran estrella y que sin duda en una de las personas más respetadas del escenario.

Incluso, no podemos olvidar su época impresionante de inicios del Siglo XXI en donde ella fue una de las jueces invitadas a algunas de las primeras temporadas del reality show de La Academia y con ello se ganó la animadversión de muchos de los seguidores, ya que la conocían como "La Juez de Hierro".

Era una mujer que siempre daba sus conclusiones al término de las participaciones de cada uno de los cantantes, en dónde les hacía ver de forma dura sus errores y en ocasiones sí llegó a meterse en algunos conflictos con algunos de ellos, pero todo fue con base en la experiencia de su estadía en el espectáculo.

Los pleitos de Lolita en La Academia

Sin embargo, después de ser muy odiada por algunas de las participantes, especialmente llegó a tener uno que otro conflicto con Jolette, porque Lolita Cortés no concebía que una mujer cómo Jolette tuviera tal desparpajo a la hora de aparecer en el escenario y sólo se confiara en su belleza.

De igual forma, otra de sus grandes peleas fue contra una de las jueces de las primeras temporadas, Ilse de Flans, quien siempre trató de apoyar o "mimar" a los chicos que se encontraba disputando el reality show y esto le provocaba mucho molestia a Lolita, quien la llegó a criticar en algunas ocasiones.

Falta de trabajo en los últimos años

Una carrera llena de éxitos con el paso del tiempo se vio afectada por muchas situaciones, las cuáles fueron entre ellas la falta de trabajo y que incluso en una entrevista que ha dado a la periodista Rocío Sánchez Azuara afirmó que estaría dispuesta a lavar baños con tal de ganar dinero.

Ya que ella ha mencionado que en algunas ocasiones no ha tenido para comer o gas para bañarse con agua caliente y esto la realidad si es un esfuerzo que a veces no ha podido lograr porque simplemente no ha tenido dinero para poder cubrir sus necesidades para ella y sus hijos.