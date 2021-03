Trevi, Cantú y Gómez suman voces a favor de mujeres víctimas de acoso

El año pasado asesinaron a 3 mil 752 mujeres, es decir 10. 2 cada día, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por eso el gremio artístico se solidariza con las víctimas que han sufrido acoso y que lejos de encontrar apoyo, son juzgadas.

Paty Cantú afirmó que no hay excusas para cometer abusos, no importa “la vestimenta, la hora, el género y por supuesto tampoco si se bebe alcohol. Que alguien tome una decisión que la vuelva vulnerable, no es justificación para que otra persona saque ventaja de eso. Una víctima jamás tendrá la culpa de lo que sucede”.

Para la actriz Paola Gómez no se debería poner en duda la palabra de una mujer, porque son procesos complicados y el hecho de animarse a hablar ya es doloroso. “En otros países las mujeres pueden ponerse short y nadie les grita nada en la calle. No podemos elegir nuestra ropa, pensando en si vas a subirte al metro o regresarás tarde del trabajo”, agregó la actriz de “Mentiras el musical”.

Ambas estrellas concuerdan que la mayoría de las mujeres han estado en una situación donde se sientan atacadas, pero la sociedad les ha enseñado que deben aprender a lidiar, a darle la vuelta y continuar.

La cantante Gloria Trevi siente que es el mismo género el que pueden cambiar las actitudes machistas que rigen a la sociedad y erradicar esas conductas de la educación: “Somos nosotras la mano que mece la cuna, debemos decirle a las nuevas generaciones cómo queremos ser tratadas, respetadas y queridas, en eso tenemos que enfocar nuestro futuro, debemos enseñarles cómo tratar o cómo deben ser tratados.

Lo digo justo por lo que viví”. Compartiendo esta idea, la también actriz Mariana Torres, de la telenovela “Fuego Ardiente”, señaló que está en los jóvenes erradicar el machismo, porque sólo ellos pueden cambiar y ver las cosas distintas.

Por Patricia Villanueva

maaz