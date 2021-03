Lucero revela los momentos más bochornosos durante algunas presentaciones: VIDEO

Lucero, quien desde que comenzó la pandemia se ha mantenido muy activa en sus redes sociales, se ha dedicado a contar pasajes "secretos" de su vida. Momentos de felicidad, tristeza y hasta bochornosos. La mayoría de estas crónicas las comparte a través de su canal de YouTube, donde ha sido todo un éxito.

A mediados de enero de este año, la intérprete de "Como tú", "Vete con ella" y "Electricidad" narró algunos momentos donde, como cualquier artista, ha tenido algunos accidentes que no pasaron a a mayores, pero sí para su historia personal. En esta ocasión compartió tres muy graciosos que a continuación te presentamos.

Los momentos bochornosos de Lucero

La expareja de Manuel Mijares contó que en una presentación en la Arena de Monterrey se encontraba cantando "Viva México", enfundada en el traje de charro que la hace lucir muy hermosa. Ella explicó que todo iba muy bien y la gente estaba contenta de escucharla; sin embargo, un pequeño descuido lastimó el tímpano de los asistentes: se le cayó el micrófono.

"No sé cómo se me resbaló que el micrófono se me resbaló y sale volando... yo recuerdo que se escuchó el trancazo el micrófono en el piso. 'Me chocaron', yo dije", comentó entre risas.

En otra experiencia dijo que se encontraba dando un show privado en Puerto Vallarta, Jalisco, al aire libre. Recordó que cuando estaba cantando, se resbaló y cayó de sentón en el escenario. Esto porque momentos antes se había presentado una lluvia ligera.

"Me levanté muy rápido. No se me vieron los chones. Todo estuvo bien, no me lastimé. Me levanté rápido y seguí cantando".

Lucero dijo que un hecho similar al del micrófono fue un anillo que, durante una presentación, "salió volando". Explicó que afortunadamente la joya no se perdió y no golpeó a nadie por fortuna.

"Parece que entre microfonazos, anillazos es un bombardeo. Cuando salga a cantar algunos (público) estarán con su escudo o con un paraguas esperando a ver qué les aviento".

lhp