ANDRÉS GARCÍA confiesa con cuántas MUJERES tuvo relaciones en su vida

Es de sobra sabido que Andrés García ha sido, toda su vida, un galán rompecorazones como pocos. Además, también es bien sabido que nunca dudó en conquistar a una mujer y complacerla como se debe. Por tal razón, el actor recordó con cuántas mujeres compartió amor y algo más que eso, siempre con el afán de disfrutar de los placeres de la vida.

Muchísimas mujeres disfrutaron de Andrés

A través de los videos que sube en sus redes sociales, Andrés García hizo memoria para calcular cuántas mujeres pasaron por sus brazos. Para sorpresa de todos, la cifra es tan grande que ni el mismo Andrés tiene claro, al día de hoy, cuántas van en total.

"Es una pregunta muy difícil. No podría ponerme a contarlas. No sé, pero sí les puedo decir que cuando era joven empecé a contar como a los 16 años, con cuántas mujeres me había acostado, y seguí contándolas hasta los 26 años". "Cuando vi que iba por 800, ya paré de contar".

Andrés García revela por qué SACÓ de su testamento a su hija Andrea

A sus 26 años perdió la cuenta

El actor añadió que, tras comenzar muy joven a tener relaciones con mujeres, fue cerca de sus 26 años cuando perdió la cuenta.

“Cuando tenía 26 o 27 años, y de ahí hasta los 80 que voy a cumplir pronto, imagínense cuántas, no quiero ni saber, pero no me arrepiento de ninguna relación sexual con ninguna mujer”, recordó.

Y, para rematar, recomendó muy a su estilo.

“Es una maravilla hacer el amor. Se los recomiendo. Hagan el amor y olvídense de la pandemia”.

Cada 10 años tuvo un amor de su vida

Andrés siempre ha sido dadivoso, incluso, cuando se trata de tener un gran amor de su vida. Por tal razón, él ha preferido entender que en el amor se puede tener un gran amor de la vida, cada diez años.

"No puedo decir que equis mujer es el amor de mi vida. Yo creo que un amor especial o el amor de un periodo de 10 años, eso sí puedo decir, hay varias, 6 o 7 amores de mi vida. Los tiempos cambian, uno cambia”.

