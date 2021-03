Roberto Palazuelos: El día que confirmó que Luis Miguel le manda "MENSUALIDAD" al "Burro" Van Rankin | VIDEO

Hace unos meses, el actor, Roberto Palazuelos causó bastante revuelo en redes sociales después de que presuntamente confirmara que Luis Miguel ayuda económicamente al famoso colaborador del programa Hoy, Jorge "Burro" Van Rankin.

Como sabes, "El Sol", "El Diamante Negro" y "El Burro" protagonizaron una fuerte amistad llena de lujos que quedó exhibida durante la primera temporada de la serie de Netflix, "Luis Miguel: La Serie".

"El Diamante Negro"

A lo largo de su carrera, el famoso protagonista de "Muchachitas" y "Simplemente María" se ha caracterizado como un actor directo y controversial por lo que en más de una ocasión se ha colocado en el ojo del huracán en el mundo del espectáculo.

Durante su participación en el reality show "Big Brother", Roberto Palazuelos adoptó el apodo de "El Diamante Negro" después de que el comediante, Omar Chaparro lo bautizara de esa manera.

Lejos de las cámaras de televisión, el actor se ha consagrado como un importante empresario en la zona de Tulum en donde tiene lujosos hoteles que presumió en su serie "Palazuelos Mi Rey".

La mensualidad

Fue durante su colaboración en el programa "Miembros Al Aire" en donde Roberto Palazuelos cuestionó a su amigo, Jorge "Burro" Van Rankin sobre si había recibido la "mensualidad" que le enviaba Luis Miguel.

El comentario generó alboroto entre los asistentes, quienes comenzaron a hacer burlas al protagonista de la serie "4'0 y 20"; como era de esperarse, el comediante no se quedó callado y confesó que no le había llegado porque "El Sol" continúa apoyando a Palazuelos. Obviamente todo se trató de una broma o al menos ya no abordaron más a fondo el tema.

